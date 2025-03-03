Удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський назвав винних, деталі

Двох військових головнокомандувач Збройних сил України розпорядився усунути від виконання службових обов’язків.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський підтвердив, що удар по полігону в Дніпропетровській області 1 березня був завданий російською ракетою "Іскандер-М" та розпорядився усунути начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на Дніпропетровщині. Про це Сирський написав у Facebook.

Пост Олександра Сирського Фото: Скриншот

"З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України. На час проведення розслідування від усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини", — написав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Генерал Сирський зазначає, що поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генштабу про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Також він підтвердив, що удар по полігону був завданий балістичною ракетою "Іскандер-М"

"В середині дня, 1 березня, ворог атакував одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Внаслідок удару балістичної ракети "Іскандер-М" у касетному спорядженні, є загиблі і поранені", — сповістив генерал Сирський.

Він зауважив, що визначив уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також – як було проведено інженерні роботи щодо їхнього обладнання.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий визнав удар Збройних сил Російської Федерації по шикуванню українських бійців на полігоні. Він заявив, що розслідуванням буде займатись військова контррозвідка.