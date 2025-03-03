Удар "Іскандера" по полігону: Драпатий відреагував на трагедію в Дніпропетровській області

Люди, відповідальні за удар РФ по полігону, будуть покарані, заявив командувач Сухопутними військами Михайло Драпатий. Вони "не відмажуться" і не використають бюрократичну машину.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий визнав удар Збройних сил Російської Федерації по шикуванню українських бійців на полігоні. Він заявив, що розслідуванням буде займатись військова контррозвідка. Люди, які прийняли відповідне рішення, або ті, хто не прийняв рішення, яке зберегло б життя, будуть покарані і не сховаються за бюрократичними перепонами. Заява з'явилась у Telegram-каналі генерала Драпатого.

Заява генерал-майора з'явилась о 10:12 3 березня. Драпатий пояснив, що певний час публічно не реагував на трагедію, оскільки шукав інформацію про події на полігоні. Він запевнив, що усі причетні будуть відповідати за удар російських "Іскандерів". Командувач висловив співчуття родинам загиблих бійців ЗСУ та заявив, що відчуває біль, а також гнів.

"Мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів. Маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність", — ідеться у дописі.

Драпатий запевнив, що відповідальні не сховаються за бюрократичними папірцями і не зможуть "відмазатись". Щоб такого не сталось, розслідуванням займатиметься військова контррозвідка. Також він закликав бійців ЗСУ, рядових, сержантів, офіцерів, позбутись радянських ритуалів, не доречних і небезпечних в сучасних умовах.

"Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності", — наголосив командувач.

На думку генерал-майора, люди, які використовують застарілі процедури і "самостверджуються" в тилу, а не на полі бою, "ганьблять Збройні Сили України".

Удар по полігону - реакція Михайла Драпатого Фото: Скриншот

У каналі командувача ЗСУ Олександра Сирського чи на сторінці Facebook Генштабу ЗСУ не коментували трагедію на полігоні, про яку написав Драпатий.

Удар по полігону — деталі

Зазначимо, вдень 2 березня про удар по полігону написала народна депутатка Мар'яна Безугла. З її слів, росіяни поцілили ракетами "Іскандер-М" по полігону поруч з селом Черкаським Дніпропетровської області. Як написала політикиня, загинули десятки людей. При цьому вона звинуватила у недогляді командувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. Крім Безуглої, про удар 1 березня по шикуванню 157 механізованої бригади відзвітувало Міноборони РФ. Українське командування певний час мовчало про атаку, але про трагедію написав військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов. З його слів, загиблі є, але "не сотні", як заявляли російські пропагандисти. Крім того, він зауважив, що аналогічна ситуація сталась під Запоріжжям. Боєць натякнув, що останнім часом були інші аналогічні трагедії, але деталі не уточнив.

Нагадуємо, 16 грудня у анонімному Telegram-каналі WarLife 18 з'явились кадри влучання ракет HIMARS по полігону РФ на окупованій частині Донбасі.