Удар "Искандера" по полигону: Драпатый отреагировал на трагедию в Днепропетровской области

Люди, ответственные за удар РФ по полигону, будут наказаны, заявил командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Они "не отмажутся" и не используют бюрократическую машину.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый признал удар Вооруженных сил Российской Федерации по построению украинских бойцов на полигоне. Он заявил, что расследованием будет заниматься военная контрразведка. Люди, которые приняли соответствующее решение, или те, кто не принял решение, которое сохранило бы жизнь, будут наказаны и не спрячутся за бюрократическими преградами. Заявление появилось в Telegram-канале генерала Драпатого.

Заявление генерал-майора появилось в 10:12 3 марта. Драпатий объяснил, что некоторое время публично не реагировал на трагедию, поскольку искал информацию о событиях на полигоне. Он заверил, что все причастные будут отвечать за удар российских "Искандеров". Командующий выразил соболезнования семьям погибших бойцов ВСУ и заявил, что испытывает боль, а также гнев.

"Мне тоже больно. Потому что изнутри разъедает гнев. Должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность", — говорится в сообщении.

Драпатый заверил, что ответственные не спрячутся за бюрократическими бумажками и не смогут "отмазаться". Чтобы такого не произошло, расследованием будет заниматься военная контрразведка. Также он призвал бойцов ВСУ, рядовых, сержантов, офицеров, избавиться от советских ритуалов, неуместных и опасных в современных условиях.

"Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия", — подчеркнул командующий.

По мнению генерал-майора, люди, которые используют устаревшие процедуры и "самоутверждаются" в тылу, а не на поле боя, "позорят Вооруженные Силы Украины".

Удар по полигону — реакция Михаила Драпатого Фото: Скриншот

В канале командующего ВСУ Александра Сырского или на странице Facebook Генштаба ВСУ не комментировали трагедию на полигоне, о которой написал Драпатый.

Удар по полигону — детали

Отметим, днем 2 марта об ударе по полигону написала народный депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, россияне попали ракетами "Искандер-М" по полигону рядом с селом Черкасским Днепропетровской области. Как написала политик, погибли десятки людей. При этом она обвинила в недосмотре командующего ВСУ генерала Александра Сырского. Кроме Безуглой, об ударе 1 марта по построению 157 механизированной бригады отчиталось Минобороны РФ. Украинское командование некоторое время молчало об атаке, но о трагедии написал военнослужащий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, погибшие есть, но "не сотни", как заявляли российские пропагандисты. Кроме того, он отметил, что аналогичная ситуация произошла под Запорожьем. Боец намекнул, что в последнее время были другие аналогичные трагедии, но детали не уточнил.

Напоминаем, 16 декабря в анонимном Telegram-канале WarLife 18 появились кадры попадания ракет HIMARS по полигону РФ на оккупированной части Донбасса.