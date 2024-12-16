В сети появились кадры удара кассетным HIMARS по российскому полигону (видео)
В ходе атаки у российских войск были потери до полусотни личного состава. А удар пришелся по скоплению российских военных на полигоне в оккупированной части Донецкой области.
В сети опубликовали архивное видео с ударом HIMARS по российскому полигону на оккупированной части Донбасса. Случай произошел 17 сентября. Видео опубликовано анонимным Telegram-каналом WarLife 18.
OSINT-аналитики геолоцировли кадры и установили местоположение удара — в оккупированной части Донецкой области.
В результате удара были погибшие среди российской пехоты. Сообщалось, что российские войска потеряли до полусотни оккупантов, а удар пришелся по скоплению российских военных на полигоне.
Удар по полигону войск РФ в Донецкой области
О том, что российские солдаты на полигоне под Донецком сами стали мишенями для HIMARS, в сентябре писало издание Forbes. Сообщалось, что это был уже пятый случай за полгода, когда российские войска собрались на открытой местности для учений или смотра и оказались в пределах досягаемости ракет системы HIMARS.
Напомним, что для удара по базе ОМОН в Грозном 15 декабря ГУР, возможно, закупили подержанные спортивные самолеты "Аеропракт А-22", не использовали сошедшие с конвейера новые такие самолеты.
Также сообщалось, что экс-пилоты рассказали, как Украина отдала РФ Ту-160. Заявленная оценка имущества в 275 млн. долларов США была в 10 раз ниже рыночной стоимости. Самолеты отдали России в обход решения Верховной Рады, соглашение подписывали бывшие премьер-министры Украины Валерий Пустовойтенко и РФ Владимир Путин.