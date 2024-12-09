Мощнее американских HIMARS: Польша впервые запустила дальнобойную ракету системы Homar-K

Применяемая системой ракета CGR-080 имеет дальность полета до 80 км, что на 10 км больше чем у систем HIMARS с ракетой M31 GMLRS.

Польша совершила значительный шаг в модернизации своей армии, успешно запустив недавно управляемую ракету CGR-080 из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Homar-K. Этот запуск продемонстрировал новые возможности польской обороны — ракета обладает дальностью стрельбы до 80 км, что превосходит аналогичную американскую систему HIMARS. Об этом пишет Army Recognition.

Система Homar-K: локальная адаптация

Homar-K является польской адаптацией южнокорейской системы K239 Chunmoo, интегрированной с польским шасси Jelcz 8x8. Эта РСЗО демонстрирует сочетание южнокорейских технологий и польских инженерных разработок, обеспечивая мобильность, живучесть и универсальность.

Ключевой особенностью Homar-K является модульность, которая позволяет использовать широкий спектр боеприпасов, включая управляемые и неуправляемые ракеты. Помимо CGR-080, система может применять ракеты CTM-MR (50-160 км) для ударов по укрепленным целям и CTM-290 (80-290 км) для стратегических операций.

Кроме того данная РСЗО поддерживает противокорабельные ракеты и тренировочные боеприпасы, что делает ее чрезвычайно гибким инструментом.

CGR-080: высокоточная управляемая ракета

Ракета CGR-080 оснащена системой GPS/INS для точного наведения, что обеспечивает вероятную круговую ошибку (CEP) всего 15 метров. Ее фугасная боеголовка предназначена для уничтожения живой силы, легкобронированной техники и объектов инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что эта ракета выгодно отличается от традиционных неуправляемых боеприпасов: высокая точность позволяет минимизировать расход боеприпасов и уменьшить риск сопутствующего ущерба. А дальность CGR-080 и ее универсальность делают ее идеальным выбором для тактических и стратегических задач.

Сравнение с HIMARS

Homar-K и американская HIMARS имеют схожие функции, однако польская система предлагает большую дальность стрельбы — 80 км против 70 км у HIMARS с ракетой M31 GMLRS. И хотя HIMARS отличается глобальным применением и боевой надежностью, Homar-K предоставляет Польши возможность использовать широкий спектр боеприпасов и адаптироваться к требованиям польских вооруженных сил.

Напомним, на фоне значительных потерь Россия запросила артиллерийские системы у КНДР. В арсенале ВС РФ появились северокорейские РСЗО M1991, которые вооружены 240-мм ракетами с дальностью поражения 60 км.