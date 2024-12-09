Потужніша за американські HIMARS: Польща вперше запустила далекобійну ракету системи Homar-K

Застосовувана системою ракета CGR-080 має дальність польоту до 80 км, що на 10 км більше, ніж у систем HIMARS з ракетою M31 GMLRS.

Польща зробила значний крок у модернізації своєї армії, успішно запустивши нещодавно керовану ракету CGR-080 з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) Homar-K. Цей запуск продемонстрував нові можливості польської оборони — ракета має дальність стрільби до 80 км, що перевершує аналогічну американську систему HIMARS. Про це пише Army Recognition.

Система Homar-K: локальна адаптація

Homar-K є польською адаптацією південнокорейської системи K239 Chunmoo, інтегрованої з польським шасі Jelcz 8x8. Ця РСЗВ демонструє поєднання південнокорейських технологій і польських інженерних розробок, забезпечуючи мобільність, живучість і універсальність.

Ключовою особливістю Homar-K є модульність, яка дає змогу використовувати широкий спектр боєприпасів, включно з керованими й некерованими ракетами. Крім CGR-080, система може застосовувати ракети CTM-MR (50-160 км) для ударів по укріплених цілях і CTM-290 (80-290 км) для стратегічних операцій.

Крім того, ця РСЗВ підтримує протикорабельні ракети та тренувальні боєприпаси, що робить її надзвичайно гнучким інструментом.

CGR-080: високоточна керована ракета

Ракета CGR-080 оснащена системою GPS/INS для точного наведення, що забезпечує ймовірну кругову помилку (CEP) всього 15 метрів. Її фугасна боєголовка призначена для знищення живої сили, легкоброньованої техніки та об'єктів інфраструктури.

Аналітики зазначають, що ця ракета вигідно відрізняється від традиційних некерованих боєприпасів: висока точність дає змогу мінімізувати витрату боєприпасів і зменшити ризик супутнього збитку. А дальність CGR-080 і її універсальність роблять її ідеальним вибором для тактичних і стратегічних завдань.

Порівняння з HIMARS

Homar-K і американська HIMARS мають схожі функції, проте польська система пропонує більшу дальність стрільби — 80 км проти 70 км у HIMARS з ракетою M31 GMLRS. І хоча HIMARS вирізняється глобальним застосуванням і бойовою надійністю, Homar-K надає Польщі можливість використовувати широкий спектр боєприпасів і адаптуватися до вимог польських збройних сил.

Нагадаємо, на тлі значних втрат Росія запросила артилерійські системи у КНДР. В арсеналі ЗС РФ з'явилися північнокорейські РСЗВ M1991, які озброєні 240-мм ракетами з дальністю ураження 60 км.