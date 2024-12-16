У мережі з'явилися кадри удару касетним HIMARS по російському полігону (відео)

У ході атаки російські війська мали втрати до півсотні особового складу. А удару зазнало скупчення російських військових на полігоні в окупованій частині Донецької області.

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У мережі опублікували архівне відео з ударом HIMARS по російському полігону на окупованій частині Донбасу. Випадок стався 17 вересня. Відео опубліковано анонімним Telegram-каналом WarLife 18.

OSINT-аналітики геолокували кадри та встановили місце розташування удару — в окупованій частині Донецької області.

Кадри удару по полігону ЗС РФ

Кадри удару по полігону ЗС РФ

Унаслідок удару були загиблі серед російської піхоти. Повідомлялося, що російські війська втратили до півсотні окупантів, а удар припав на скупчення російських військових на полігоні.

Удар по полігону військ РФ у Донецькій області

Про те, що російські солдати на полігоні під Донецьком самі стали мішенями для HIMARS, у вересні писало видання Forbes. Повідомлялося, що це був уже п'ятий випадок за пів року, коли російські війська зібралися на відкритій місцевості для навчань або огляду й опинилися в межах досяжності ракет системи HIMARS.

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Нагадаємо, що для удару по базі ОМОН у Грозному 15 грудня ГУР, можливо, закупили старі спортивні літаки "Аеропракт А-22", а не використовували нові такі літаки, що зійшли з конвеєра.

Також повідомлялося, що експілоти розповіли, як Україна віддала РФ Ту-160. Заявлена оцінка майна у 275 млн доларів США була в 10 разів нижчою за ринкову вартість. Літаки віддали Росії в обхід рішення Верховної Ради, угоду підписували колишні прем'єр-міністри України Валерій Пустовойтенко і РФ Володимир Путін.