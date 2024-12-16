У мережі з'явилися кадри удару касетним HIMARS по російському полігону (відео)
У ході атаки російські війська мали втрати до півсотні особового складу. А удару зазнало скупчення російських військових на полігоні в окупованій частині Донецької області.
У мережі опублікували архівне відео з ударом HIMARS по російському полігону на окупованій частині Донбасу. Випадок стався 17 вересня. Відео опубліковано анонімним Telegram-каналом WarLife 18.
OSINT-аналітики геолокували кадри та встановили місце розташування удару — в окупованій частині Донецької області.
Унаслідок удару були загиблі серед російської піхоти. Повідомлялося, що російські війська втратили до півсотні окупантів, а удар припав на скупчення російських військових на полігоні.
Удар по полігону військ РФ у Донецькій області
Про те, що російські солдати на полігоні під Донецьком самі стали мішенями для HIMARS, у вересні писало видання Forbes. Повідомлялося, що це був уже п'ятий випадок за пів року, коли російські війська зібралися на відкритій місцевості для навчань або огляду й опинилися в межах досяжності ракет системи HIMARS.
Нагадаємо, що для удару по базі ОМОН у Грозному 15 грудня ГУР, можливо, закупили старі спортивні літаки "Аеропракт А-22", а не використовували нові такі літаки, що зійшли з конвеєра.
Також повідомлялося, що експілоти розповіли, як Україна віддала РФ Ту-160. Заявлена оцінка майна у 275 млн доларів США була в 10 разів нижчою за ринкову вартість. Літаки віддали Росії в обхід рішення Верховної Ради, угоду підписували колишні прем'єр-міністри України Валерій Пустовойтенко і РФ Володимир Путін.