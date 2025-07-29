Более 100 тысяч россиян на Покровск: почему ближайший месяц станет решающим на Донбассе

Российские войска пытаются окружить Покровск с севера, активизировав наступление на ключевые районы. На направлении сосредоточено более 100 тысяч солдат с мощной техникой, что угрожает украинской обороне и создает условия для масштабных штурмов в ближайшие месяцы. Фокус рассказывает о текущей ситуации на Покровском направлении и анализирует возможные дальнейшие сценарии развития событий.

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На Покровском направлении осложняется ситуация для ВСУ. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, все из-за активных наступательных действий российских войск, которые пытаются окружить город с севера, используя реку Казенный Торец как естественный рубеж для продвижения.

По его словам, российское командование выбрало стратегию северного охвата Покровска, предусматривающую наступление в нескольких направлениях. В частности, противник пытается выйти на Дружковку, которая является важным логистическим узлом и открывает перспективы для угрозы Константиновке, а также на Доброполье, что может перерезать северные логистические пути к Покровску. Такой маневр создает серьезную угрозу для украинской обороны, поскольку потеря контроля над этими населенными пунктами может привести к изоляции Покровска и усложнению его снабжения.

"Ранее российские войска пытались захватить Покровск, атакуя с востока, юга и запада. В частности, для продвижения с западного направления противнику необходимо было выйти к административной границе с Днепропетровской областью. В течение нескольких месяцев российские подразделения приближались к этой границе, но так и не смогли ее пересечь из-за эффективной обороны украинских сил. Осознавая неудачу этого плана, российское командование изменило тактику, сосредоточив усилия на северном направлении", — объясняет Фокусу Коваленко.

По его мнению, основной акцент российская армия делает на районе Воздвиженки, где сосредоточена восьмая общевойсковая армия российских войск. Эта армия получила усиление от 51-й армии, а также подразделений 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад (ОМСБР). С Воздвиженки противник начал продвижение на север, пытаясь расширить зону контроля в направлении Константиновки и вдоль трассы 05-04 на Покровск. Одним из ключевых этапов этого наступления является попытка форсировать реку Казенный Торец в районе Новоэкономичного, что открывает путь к Мирнограду.

Начиная с осени прошлого года, по словам Коваленко, российские войска активно используют диверсионные группы для разведки и тестирования украинской обороны. Эти группы пытаются выявить слабые места в оборонительных позициях вокруг Покровска, однако большинство из них уничтожаются украинскими силами еще на подступах к городу. Такая тактика является подготовительным этапом к возможным масштабным штурмовым действиям.

Наступление РФ на Покровск: какие силы сосредоточила российская армия возле города

По оценкам Александра Коваленко, в районе Покровска российские войска сконцентрировали значительные силы — от 100 до 110 тыс. личного состава. Это включает несколько общевойсковых армий, в том числе вторую, 41-ю, а также 90-ю танковую дивизию, которая играет важную роль в наступательных операциях. Усиление восьмой армии, которая является основной ударной силой в этом районе, осуществляется за счет 51-й армии, а также подразделений 1-й и 9-й ОМСБР. Такая концентрация сил свидетельствует о серьезности намерений противника и его стремлении достичь стратегического преимущества в регионе.

Военный обозреватель, полковник Константин Машовец оценивает численность российских войск на Покровском направлении в 110-112 тыс. человек. В группировку "Центр" входят три общевойсковые армии: 2-я (с основной ударной силой — 27-й мотострелковой дивизией и 15-й и 30-й отдельными мотострелковыми бригадами), 41-я (включает 90-ю танковую дивизию и мотострелковые бригады 35-ю, 55-ю и 74-ю) и 51-я (с мотострелковыми бригадами 5-й, 9-й, 110-й, 114-й и 132-й). Кроме этого, на направлении действуют дополнительные подразделения, в частности 137-я мотострелковая бригада, до шести мотострелковых полков мобилизационного резерва и меньшие подразделения, например 60-й мотострелковый батальон, которые выполняют вспомогательные и специализированные задачи.

"Они имеют примерно от 500 до 520 танков, 680-700 боевых бронированных машин (ББМ), включая различные бронеавтомобили и тягачи, до 560-565 единиц ствольной артиллерии, включая 120-мм минометы и более 180 единиц РСЗО, всех калибров. Все эти оценки являются сугубо условными и приблизительными, ведь не учитывают значительную часть небоеспособного вооружения и военной техники (ВВТ), которое либо находится на ремонте, либо на восстановлении. Кроме того, очевидно, что только часть этого ВВТ используется противником непосредственно в первом эшелоне", — отметил Машовец.

Штурм Покровска: планы и цели врага

Александр Коваленко прогнозирует, что первая фаза полноценных штурмовых операций в городских условиях может начаться уже в августе. Если российские войска решат форсировать события, то пиковые бои за Покровск могут развернуться накануне осенне-зимнего периода и продолжаться в течение него. Такой сценарий предусматривает интенсивные городские бои, которые могут стать серьезным испытанием для украинской обороны.

Успешная оборона Покровска, по словам эксперта, зависит от способности украинских сил удерживать позиции в районе Новоэкономического, Дружковки и Доброполья, а также от эффективного противодействия диверсионным группам противника.

Коваленко отмечает, что российское командование рассматривает захват Покровска как одно из приоритетных направлений, поскольку это может существенно ослабить украинские позиции на Донбассе. В то же время украинские войска демонстрируют стойкость, уничтожая диверсионные группы и сдерживая продвижение противника. Однако масштабная концентрация российских сил и средств указывает на то, что ближайшие месяцы будут решающими для этого сектора фронта.

Машовец считает, что армия РФ продолжит наступление на северо-восток от Покровска, сосредоточив усилия на селе Родинское (атаки из Федоровки и Разино) и пытаясь приблизиться к Доброполью. Параллельно продолжаются атаки в направлениях Новоэкономичное — Мирноград и Миролюбовка — Мирноград.

В частности 51-я общевойсковая армия РФ в случае успеха может заблокировать северные логистические маршруты Покровска, установив огневой контроль над коммуникациями. Прорыв в Доброполье может вызвать оперативные проблемы для ВСУ, включая Краматорское направление.

41-я армия России, усиленная частью сил 2-й армии, занимает позиции на юго-западе вблизи Покровска. Ее подразделения готовы к штурму города, если 51-я армия изолирует Покровск с севера. Это позволяет противнику избежать масштабных атак на юго-западе, используя выгодные исходные рубежи.

"Если в ближайшее время темпы продвижения штурмовых подразделений 51-й ЗВА противника кардинально не изменятся, то есть не уменьшатся (а предпосылок для этого пока нет), то дальнейшая судьба Покровска будет решена. Потому что в таком случае потребность в массированных атаках/штурмах на юго-запад от города для противника просто отпадет. Иными словами, 41-й армии противника, для того, чтобы начать штурм Покровска, достаточно будет просто дождаться, когда его 51-я армия, несмотря на любые собственные потери, таки доползет до города с востока и северо-востока (а она очень близка к этому)", — подытожил Машовец.

Ранее Фокус сообщал, что вооруженным силам России удалось продвинуться в районе двух населенных пунктов в Донецкой области, неподалеку от города Краматорск и Великой Новоселки.

Также Фокус писал, что активность на Новопавловском направлении, которое ранее было в лидерах по количеству штурмов врага, упала. Это связано с тем, что российская армия потеряла интерес к выходу на границы Днепропетровской области.