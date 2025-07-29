Понад 100 тисяч росіян на Покровськ: чому найближчий місяць стане вирішальним на Донбасі

Російські війська намагаються оточити Покровськ з півночі, активізувавши наступ на ключові райони. На напрямку зосереджено понад 100 тисяч солдатів із потужною технікою, що загрожує українській обороні та створює умови для масштабних штурмів у найближчі місяці. Фокус розповідає про поточну ситуацію на Покровському напрямку та аналізує можливі подальші сценарії розвитку подій.

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На Покровському напрямку ускладнюється ситуація для ЗСУ. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, все через активні наступальні дії російських військ, які намагаються оточити місто з півночі, використовуючи річку Казенний Торець як природний рубіж для просування.

За його словами, російське командування обрало стратегію північного охоплення Покровська, що передбачає наступ у кількох напрямках. Зокрема, противник намагається вийти на Дружківку, яка є важливим логістичним вузлом і відкриває перспективи для загрози Костянтинівці, а також на Добропілля, що може перерізати північні логістичні шляхи до Покровська. Такий маневр створює серйозну загрозу для української оборони, оскільки втрата контролю над цими населеними пунктами може призвести до ізоляції Покровська та ускладнення його постачання.

"Раніше російські війська намагалися захопити Покровськ, атакуючи зі сходу, півдня та заходу. Зокрема, для просування із західного напрямку противнику необхідно було вийти до адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Протягом кількох місяців російські підрозділи наближалися до цієї межі, але так і не змогли її перетнути через ефективну оборону українських сил. Усвідомлюючи невдачу цього плану, російське командування змінило тактику, зосередивши зусилля на північному напрямку", — пояснює Фокусу Коваленко.

На його думку, основний акцент російська армія робить на районі Воздвиженки, де зосереджена восьма загальновійськова армія російських військ. Ця армія отримала підсилення від 51-ї армії, а також підрозділів 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад (ОМСБР). З Воздвиженки противник розпочав просування на північ, намагаючись розширити зону контролю в напрямку Костянтинівки та вздовж траси 05-04 на Покровськ. Одним із ключових етапів цього наступу є спроба форсувати річку Казенний Торець у районі Новоекономічного, що відкриває шлях до Мирнограда.

Починаючи з осені минулого року, за словами Коваленка, російські війська активно використовують диверсійні групи для розвідки та тестування української оборони. Ці групи намагаються виявити слабкі місця в оборонних позиціях навколо Покровська, однак більшість із них знищуються українськими силами ще на підступах до міста. Така тактика є підготовчим етапом до можливих масштабних штурмових дій.

Наступ РФ на Покровськ: які сили зосередила російська армія біля міста

За оцінками Олександра Коваленка, у районі Покровська російські війська сконцентрували значні сили – від 100 до 110 тис. особового складу. Це включає кілька загальновійськових армій, зокрема другу, 41-у, а також 90-у танкову дивізію, яка відіграє важливу роль у наступальних операціях. Підсилення восьмої армії, яка є основною ударною силою в цьому районі, здійснюється за рахунок 51-ї армії, а також підрозділів 1-ї та 9-ї ОМСБР. Така концентрація сил свідчить про серйозність намірів противника та його прагнення досягти стратегічної переваги в регіоні.

Військовий оглядач, полковник Костянтин Машовець оцінює чисельність російських військ на Покровському напрямку у 110-112 тис. осіб. До угруповання "Центр" входять три загальновійськові армії: 2-га (з основною ударною силою — 27-ю мотострілецькою дивізією та 15-ю і 30-ю окремими мотострілецькими бригадами), 41-ша (включає 90-ту танкову дивізію та мотострілецькі бригади 35-ту, 55-ту і 74-ту) і 51-ша (з мотострілецькими бригадами 5-ю, 9-ю, 110-ю, 114-ю та 132-ю). Крім цього, на напрямку діють додаткові підрозділи, зокрема 137-ма мотострілецька бригада, до шести мотострілецьких полків мобілізаційного резерву та менші підрозділи, як-от 60-й мотострілецький батальйон, які виконують допоміжні та спеціалізовані завдання.

"Вони мають приблизно від 500 до 520 танків, 680-700 бойових броньованих машин (ББМ), включаючи різноманітні бронеавтомобілі та тягачі, до 560-565 одиниць ствольної артилерії, включаючи 120-мм міномети та понад 180 одиниць РСЗВ, усіх калібрів. Усі ці оцінки є суто умовними та приблизними, адже не враховують значну частину небоєздатного озброєння та військової техніки (ОВТ), яке або перебуває на ремонті, або на відновленні. Крім того, очевидно, що лише частина цього ОВТ використовується противником безпосередньо у першому ешелоні", — зазначив Машовець.

Штурм Покровська: плани та цілі ворога

Олександр Коваленко прогнозує, що перша фаза повноцінних штурмових операцій у міських умовах може розпочатися вже в серпні. Якщо російські війська вирішать форсувати події, то пікові бої за Покровськ можуть розгорнутися напередодні осінньо-зимового періоду та тривати протягом нього. Такий сценарій передбачає інтенсивні міські бої, які можуть стати серйозним випробуванням для української оборони.

Успішна оборона Покровська, за словами експерта, залежить від здатності українських сил утримувати позиції в районі Новоекономічного, Дружківки та Добропілля, а також від ефективного протидіяння диверсійним групам противника.

Коваленко наголошує, що російське командування розглядає захоплення Покровська як один із пріоритетних напрямків, оскільки це може суттєво послабити українські позиції на Донбасі. Водночас українські війська демонструють стійкість, знищуючи диверсійні групи та стримуючи просування противника. Однак масштабна концентрація російських сил і засобів вказує на те, що найближчі місяці будуть вирішальними для цього сектору фронту.

Машовець вважає, що армія РФ продовжить наступ на північний схід від Покровська, зосередивши зусилля на селі Родинське (атаки з Федорівки та Разіне) та намагаючись наблизитися до Добропілля. Паралельно тривають атаки в напрямках Новоекономічне – Мирноград і Миролюбівка – Мирноград.

Зокрема 51-ша загальновійськова армія РФ у разі успіху може заблокувати північні логістичні маршрути Покровська, встановивши вогневий контроль над комунікаціями. Прорив до Добропілля може спричинити оперативні проблеми для ЗСУ, включаючи Краматорський напрямок.

41-ша армія Росії, посилена частиною сил 2-ї армії, займає позиції на південному заході поблизу Покровська. Її підрозділи готові до штурму міста, якщо 51-ша армія ізолює Покровськ із півночі. Це дозволяє противнику уникнути масштабних атак на південному заході, використовуючи вигідні вихідні рубежі.

"Якщо найближчим часом темпи просування штурмових підрозділів 51-ї ЗВА противника кардинально не зміняться, тобто не зменшаться (а передумов для цього поки що немає), то подальша доля Покровська буде вирішена. Бо в такому разі потреба в масованих атаках/штурмах на південний захід від міста для противника просто відпаде. Іншими словами, 41-шій армії противника, для того, щоб почати штурм Покровська, достатньо буде просто дочекатися, коли його 51-ша армія, незважаючи на будь-які власні втрати, таки доповзе до міста зі сходу та північного сходу (а вона дуже близька до цього)", — підсумував Машовець.

Раніше Фокус повідомляв, що збройним силам Росії вдалося просунутися у районі двох населених пунктів у Донецькій області, неподалік від міста Краматорськ та Великої Новосілки.

Також Фокус писав, що активність на Новопавлівському напрямку, який раніше був у лідерах за кількістю штурмів ворога, впала. Це пов'язано з тим, що російська армія втратила інтерес до виходу на кордони Дніпропетровської області.