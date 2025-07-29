Російська армія просунулася у Донецькій області: що відомо, — DeepState (мапа)

Збройні сили Росії мали успіхи на фронті: окупантам вдалося просунутися у районі двох населених пунктів у Донецькій області, неподалік від міста Краматорськ та Великої Новосілки.

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"Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці", — повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні про ситуацію на фронті уночі 29 липня.

Полтавка — населений пункт, що належить до Іллінівської громади Краматорського району Донеччини. Село розташоване на відстані близько 50 кілометрів від Краматорська.

Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій проєкту DeepState.

DeepState | ситуація біля Полтавки

Також росіяни мали просування в районі Воскресенки — села, що належить до Комарської сільської громади у Волноваському районі Донецької області. Населений пункт розташований близько за 30 кілометрів від окупованої росіянами Великої Новосілки.

DeepState | ситуація біля Воскресенки

Також аналітики уточнили район бойових дій, що на заході від населеного пункту Піддубне. Село належить до Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області, розташоване неподалік від Великої Новосілки.

DeepState | ситуація біля Піддубного

Ситуація на фронті: що відбувається на Покровському напрямку

Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там ворог тисне одразу на кількох ділянках. 28 липня український військовий з позивним "Мучной" розповів, що росіяни здійснюють штурми у напрямку Паркової зони міста, готуючись до наступу на місто або блокування.

За даними Генштабу ЗСУ від 28 липня, росіяни за минулу добу здійснили 42 штурмові та наступальні дії у напрямку 13 населених пунктів на Покровському напрямку.

Водночас на Покровському напрямку ЗС РФ мають суттєві втрати, повідомили у Генштабі. Так, лише за минулого добу ЗСУ ліквідували 149 російських військових, серед них 96 — це безповоротні втрати. Також російська армія на цьому напрямку втрачає військову техніку, зокрема транспортні засоби, безпілотники та термінали супутникового зв'язку.

Нагадаємо, 28 липня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися у районі чотирьох населених пунктів у Донецькій області.

27 липня аналітики інформували, що російська армія мала просування на трьох напрямках у Донецькій та Харківській областях.