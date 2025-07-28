"Ворог вже закріпився": ЗС РФ захопили Звірове і планують прорив, — військовий (карти)

На Покровському напрямку ворог тисне одночасно на кількох ділянках. Окупанти штурмують у бік Паркової зони міста, і, за оцінкою бійця Сил оборони з позивним "Мучной", готують наступ на місто або його блокування.

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На рубежі Удачне-Котлине ЗС РФ тиснуть з півдня, прагнучи перерізати логістику на селище Удачне. Також тривають "сильні бої" у полях між Котлиним і Вовковим. Про це відомо з публікації "Мучного" у Telegram від 28 липня.

"В районі Звірового ворог вже закріпився і взяв н.п. під свій контроль, далі намагається тиснути у бік Першого Травня і поступово прориватися на північ", — зазначив він.

Також окупанти обстрілюють і проводять штурми у бік Паркової зони Покровська. Військовослужбовець попередив, що ворог може спробувати просунутись ближче до шахти та перехопити дороги з міста.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

З району Зеленого та Даченського ЗС РФ намагаються обійти село Новоукраїнка й вдарили у тил української лінії оборони. Також точаться бої поблизу Лисівки. "Мучной" наголосив, що просування ворога — незначне, але цей напрямок складний через поля та лісопосадки.

Загалом, з його слів, росіяни намагаються взяти Покровськ у напівкільце. Ворог тисне з південного заходу та південного сходу, активно застосовує ФАБи, артилерію, штурмові групи та FPV-дрони.

Покровський напрямок на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Не здаємось, найближчі дні будуть дуже важкими! Ворог посилив штурми, готує наступ на місто або його блокування. Якщо ситуацію не стабілізувати — є реальна загроза виходу ворога до околиць Покровська з півдня та південного сходу", — додав воїн.

Що каже командування

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося, що протягом доби на Покровському напрямку вдалося зупинити 57 ворожих штурмів. Бої точились у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках Покровська, Білицького, Новоукраїнки, Новопавлівки, Заповідного, Родинського.

Інфографіка командування щодо ситуації на Покровському напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, в ISW повідомили про просування ЗС РФ на Оріхівському напрямку та окупацію села Плавні. Аналітики заявили, що окупантам залишилось п’ять кілометрів до можливості обстрілювати Запоріжжя з артилерії.

Речник угруповання військ "Курськ" Ярослав Чепурний підтвердив звільнення прикордонного села Кіндратівка на Сумщині. Він розповів, що в населеному пункті нині тривають стабілізаційні заходи.