"Ворог вже закріпився": ЗС РФ захопили Звірове і планують прорив, — військовий (карти)
На Покровському напрямку ворог тисне одночасно на кількох ділянках. Окупанти штурмують у бік Паркової зони міста, і, за оцінкою бійця Сил оборони з позивним "Мучной", готують наступ на місто або його блокування.
На рубежі Удачне-Котлине ЗС РФ тиснуть з півдня, прагнучи перерізати логістику на селище Удачне. Також тривають "сильні бої" у полях між Котлиним і Вовковим. Про це відомо з публікації "Мучного" у Telegram від 28 липня.
"В районі Звірового ворог вже закріпився і взяв н.п. під свій контроль, далі намагається тиснути у бік Першого Травня і поступово прориватися на північ", — зазначив він.
Також окупанти обстрілюють і проводять штурми у бік Паркової зони Покровська. Військовослужбовець попередив, що ворог може спробувати просунутись ближче до шахти та перехопити дороги з міста.
З району Зеленого та Даченського ЗС РФ намагаються обійти село Новоукраїнка й вдарили у тил української лінії оборони. Також точаться бої поблизу Лисівки. "Мучной" наголосив, що просування ворога — незначне, але цей напрямок складний через поля та лісопосадки.
Загалом, з його слів, росіяни намагаються взяти Покровськ у напівкільце. Ворог тисне з південного заходу та південного сходу, активно застосовує ФАБи, артилерію, штурмові групи та FPV-дрони.
"Не здаємось, найближчі дні будуть дуже важкими! Ворог посилив штурми, готує наступ на місто або його блокування. Якщо ситуацію не стабілізувати — є реальна загроза виходу ворога до околиць Покровська з півдня та південного сходу", — додав воїн.
Що каже командування
У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося, що протягом доби на Покровському напрямку вдалося зупинити 57 ворожих штурмів. Бої точились у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках Покровська, Білицького, Новоукраїнки, Новопавлівки, Заповідного, Родинського.
Нагадаємо, в ISW повідомили про просування ЗС РФ на Оріхівському напрямку та окупацію села Плавні. Аналітики заявили, що окупантам залишилось п’ять кілометрів до можливості обстрілювати Запоріжжя з артилерії.
Речник угруповання військ "Курськ" Ярослав Чепурний підтвердив звільнення прикордонного села Кіндратівка на Сумщині. Він розповів, що в населеному пункті нині тривають стабілізаційні заходи.