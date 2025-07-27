ЗСУ підтвердили звільнення Кіндратівки: прикордонне село більше не під контролем РФ

Українські військові продовжують звільняти прикордонні села, просуваючись у Сумській області. Одним із таких населених пунктів стала Кіндратівка, де вже розпочалися стабілізаційні заходи.

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Підрозділи Сил оборони України взяли під контроль прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. Про це повідомив речник угруповання військ "Курськ" підполковник Ярослав Чепурний, пише РБК-Україна.

Тож чутки про звільнення населеного пункту, що раніше ширилися в інформаційному просторі, підтверджено офіційно.

За словами Ярослава Чепурного, операція проводилася силами частин, які входять до складу згаданого угруповання, за участі старшого керівництва.

Наразі в селі Кіндратівка проводяться стабілізаційні заходи.

Звільнення Кіндратівки

22 липня аналітики DeepState повідомляли, що 225-й окремий штурмовий полк (225 ОШП) закінчив зачистку та закріпився у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині.

Цю інформацію підтверджували також російські Telegram-канали, які повідомляли, що "доля наших груп, які раніше потрапили в оточення на південних околицях Кіндратівки, наразі невідома".

Водночас 19 липня аналітики DeepState повідомляли, що російська армія захопила Яблунівку у Сумській області, а також просунулася у районі чотирьох населених пунктів у Сумській, Харківській, Донецькій областях.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що на Покровському напрямку ймовірно був ліквідований дроном російській військовий кореспондент RT Андрій Філатов.

Також стало відомо, чому російські солдати добивають свої поранених. Виживають тільки ті, хто здатен сам повернутись на позицію.