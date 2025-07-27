ВСУ подтвердили освобождение Кондратовки: приграничное село больше не под контролем РФ

Украинские военные продолжают освобождать приграничные села, продвигаясь в Сумской области. Одним из таких населенных пунктов стала Кондратовка, где уже начались стабилизационные мероприятия.

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Подразделения Сил обороны Украины взяли под контроль пограничное село Кондратовка в Сумской области. Об этом сообщил спикер группировки войск "Курск" подполковник Ярослав Чепурной, пишет РБК-Украина.

Так что слухи об освобождении населенного пункта, ранее ходившие в информационном пространстве, подтверждены официально.

По словам Ярослава Чепурного, операция проводилась силами частей, которые входят в состав упомянутой группировки, при участии старшего руководства.

Сейчас в селе Кондратовка проводятся стабилизационные мероприятия.

Освобождение Кондратовки

22 июля аналитики DeepState сообщали, что 225-й отдельный штурмовой полк (225 ОШП) закончил зачистку и закрепился в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине.

Эту информацию подтверждали также российские Telegram-каналы, которые сообщали, что "судьба наших групп, которые ранее попали в окружение на южных окраинах Кондратьевки, пока неизвестна".

В то же время 19 июля аналитики DeepState сообщали, что российская армия захватила Яблоновку в Сумской области, а также продвинулась в районе четырех населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой областях.

Напомним, Фокус сообщал, что на Покровском направлении вероятно был ликвидирован дроном российской военный корреспондент RT Андрей Филатов.

Также стало известно, почему российские солдаты добивают своих раненых. Выживают только те, кто способен сам вернуться на позицию.