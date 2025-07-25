Российский военкор Андрей Филатов мог погибнуть под Покровском, — соцсети (фото)

Провоенные российские паблики утверждают, что Андрей Филатов попал по удар украинского FPV-дрона. Военкор, как и другие люди, находившиеся в этот момент на Покровском направлении, не выходят на связь.

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Российский военный корреспондент RT Андрей Филатов мог погибнуть под Покровском.Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.

Последнее фото Андрея Филатова Фото: Соцсети

В постах сказано, что на месте найдены личные вещи Филатова: мотоцикл и камера.

"Сегодня наш друг — Андрей Филатов под Покровском попал под применение противником FPV-дрона. Ни Андрей, ни люди, которые находились в этот момент на месте на связь не выходят… участок, где пропал Андрей находится под огневым воздействием Мадьяра", — сказано в посте на российском Telegram-канале " Курсы тактической медицины".

Отмечается, что связь была потеряна рано утром 25 июля. И никто из тех, кто был на месте события, в том числе и Филатов, в госпитали не поступали.

Также были опубликованы фото Филатова, видимо, сделанные на его камеру непосредственно перед атакой дрона.

Последнее фото Андрея Филатова Фото: Соцсети

"Новости пока что приходят очень плохие… ждем подтверждения", — сообщается в еще одном посте.

В 2015 году уже был ранен. В августе 2022 года Андрей Филатов снова был ранен возле Авдеевки, когда, как сообщалось, работал с "мотострелковой бригадой народной милиции" так называемой "ДНР". В него попал осколок. В октябре 2022 года его опять ранило, но Филатов снова выжил.

Кто такой Андрей Филатов

Андрей Филатов — российский журналист, который снимал фильмы и репортажи про действия российской армии в Сирии и Украине. Работает на пропагандистский российский телеканал RT и ведет собственный Telegram-канал, в котором последние посты появлялись 25 июля.

Родился в Ленинграде, женат и имеет четырех детей. Ранее работал в газете "Известия" и на РБК.

Андрей Филатов с семьей Фото: Соцсети

В Украину впервые приехал в 2015 году. В марте 2022 года снял пропагандистский фильм о боях за Мариуполь.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин наградил Андрея Филатова орденом Мужества за отвагу, проявленную при исполнении профессионального долга. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил журналисту правительственную премию в области СМИ за 2022 год "за освещение событий специальной военной операции на Telegram-канале "Военная хроника".

Напомним, ранее российские военкоры сообщали, что после назначения Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем (СБС), украинские операторы БПЛА изменили приоритеты — теперь основными целями пилотов ВСУ стали вражеские российские операторы дронов.

Ранее "Мадьяр" рассказывал, сколько надо уничтожать солдат ВС РФ для эффективного противодействия на фронте. По мнению военного, количество необратимых потерь для россиян следует увеличить до 35 тыс. человек в месяц, чтобы уменьшать потенциал наступления ВС РФ.