"Началась охота": в РФ говорят о смене приоритетов ВСУ после назначения "Мадьяра" (фото)

Военкоры РФ сообщают, что после назначения Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем (СБС), украинские операторы БПЛА изменили приоритеты — теперь основными целями пилотов ВСУ стали вражеские экипажи. По их словам, представители Сил обороны используют все силы для выявления и уничтожения российских операторов дронов.

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Российские блогеры-военкоры сообщают, что украинские экипажи БПЛА изменили основной акцент поражений после назначения Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем ВСУ. Они отмечают, что теперь основными целями атак стали не логистика россиян, а дроновые экипажи ВС РФ, говорится в заметке одного из российских провоенных каналов.

Там добавляют, что после вступления "Мадьяра" на должность командующего СБС "началась охота" на российских операторов дронов, а украинские экипажи сейчас ослабили давление на логистику, а все силы "бросили на выявление и уничтожение" БПЛА-шников ВС РФ.

Российский военкор об изменении тактики операторов дронов ВСУ (скриншот из Telegram)

"Когда вычиссляют "гнезда" [местоположение экипажа БПЛА — ред.], [то] используют все средства подавления. Не скупятся и отправляют "химари" [HIMARS — ред.]. Особое внимание уделяют оптоволокну", — сообщают россияне.

Другой провоенный российский блогер подтверждает факт начала "охоты" на российских пилотов. Он добавляет, что "никаких других объяснений этому просто не может быть".

Россияне признают начало "охоты" на их операторов БПЛА (скриншот из Telegram)

"Как человек, который создавал подразделения БПЛА в Украине, и cfv воевал с 2022 года, Мадьяр точно понимает, что надо делать, чтобы ослабить это звено у нас. У Мадьяра сейчас достаточно полномочий, чтобы привлекать дополнительные средства и устраивать охоту на наши расчеты", — говорится в сообщении российского военкора.

Он добавляет, что украинцы не жалеют боеприпасов и "бьют по [российским] пилотам Хаймарсами", что свидетельствует о том, что "противник [ВСУ — ред.} настроен на серьезные и последовательные действия".

Ранее "Мадьяр" рассказывал, сколько надо уничтожать солдат ВС РФ для эффективного противодействия на фронте. По мнению военного, количество необратимых потерь для россиян следует увеличить до 35 тыс. человек в месяц, чтобы уменьшать потенциал наступления ВС РФ.

Впоследствии сообщалось, что "Мадьяр" отчитался о первой неделе работы командующим СБС. Он сообщил, что была сформирована группировка СБС, а подразделения проекта "Линия дронов" вошли в его состав.