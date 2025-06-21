"Почалося полювання": у РФ говорять про зміну пріоритетів ЗСУ після призначення "Мадяра" (фото)

Воєнкори РФ повідомляють, що після призначення Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем (СБС), українські оператори БПЛА змінили пріоритети — тепер основними цілями пілотів ЗСУ стали ворожі екіпажі. За їхніми словами, представники Сил оборони використовують всі сили для виявлення та знищення російських операторів дронів.

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Російські блогери-воєнкори повідомляють, що українські екіпажі БПЛА змінили основний акцент уражень після призначення Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. Вони відзначають, що тепер основними цілями атак стали не логістика росіян, а дронові екіпажі ЗС РФ, йдеться в дописі одного з російських провоєнних каналів.

Там додають, що після вступу "Мадяра" на посаду командувача СБС "почалося полювання" на російських операторів дронів, а українські екіпажі наразі послабили тиск на логістику, а всі сили "кинули на виявлення та знищення" БПЛА-шників ЗС РФ.

Російський воєнкор про зміну тактики операторів дронів ЗСУ (скриншот з Telegram)

"Коли виявляють "гнізда" [місце розташування екіпажу БПЛА — ред.], то використовують усі засоби придушення. Не скупляться і відправляють "хімарі" [HIMARS — ред.]. Особливу увагу приділяють оптоволокну", — повідомляють росіяни.

Інший провоєнний російський блогер підтверджує факт початку "полювання" на російських пілотів. Він додає, що "жодних інших пояснень цьому просто не може бути".

Росіяни визнають початок "полювання" на їхніх операторів БПЛА (скриншот з Telegram)

"Як людина, яка створювала підрозділи БПЛА в Україні, і яка воювала з 2022 року, Мадяр точно розуміє, що треба робити, щоб послабити цю ланку. Мадяр зараз достатньо повноважень, щоб залучати додаткові кошти і влаштовувати полювання на наші розрахунки", — йдеться у повідомленні російського воєнкора.

Він додає, що українці не шкодують боєприпасів і "б'ють по [російських] пілотах Хаймарсами", що свідчить про те, що "супротивник [ЗСУ — ред.} налаштований на серйозні та послідовні дії".

Раніше "Мадяр" розповідав, скільки треба знищувати солдат ЗС РФ для ефективної протидії на фронті. На думку військового, кількість незворотніх втрат для росіян слід збільшити до 35 тис осіб на місяць, аби зменшувати потенціал наступу ЗС РФ.

Згодом повідомлялося, що "Мадяр" відзвітував про перший тиждень роботи командувачем СБС. Він повідомив, що було сформовано угруповання СБС, а підрозділи проєкту "Лінія дронів" увійшли до його складу.