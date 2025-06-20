Угруповання СБС і "Лінія дронів": "Мадяр" відзвітував про перший тиждень командування

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) України Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки першого тижня своєї роботи на новій посаді. За цей час було сформовано угруповання СБС, а підрозділи проєкту "Лінія дронів" увійшли до його складу.

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Підрозділи отримали загальну концепцію дій, уніфіковані стандарти в розвідці, тактиці, плануванні, а також в автоматизованому розрахунку потреб, написав Бровді 19 червня в соцмережах.

Крім того, впроваджено систему звітності, що охоплює не тільки результати ураження цілей, а й усі випадки застосування дронів. СБС перейшли від паперової звітності до реальної оцінки потреб у дронах і боєприпасах, що ґрунтується на даних. Також налагоджено оперативний аналіз ефективності використання безпілотників та їхнього бойового навантаження.

Згідно з оновленою системою управління, підрозділи СБС тепер діють у єдиній вертикалі та розміщуються з урахуванням актуальних викликів на фронті. А бойове застосування безпілотних систем набуває системного та керованого характеру.

Командувач додав, що з 11 до 18 червня було знищено або уражено 4632 унікальні ворожі цілі, включно з 1170 втратами в живій силі, з яких 644 — безповоротні. Цих результатів досягнуто Силами безпілотних систем та підрозділами проєкту "Лінія дронів", які увійшли до складу нового формування.

При цьому було наведено статистику відсоткового співвідношення знищених СБС цілей порівняно з іншими засобами Сил оборони України.

Квітень — 4,3% (2679 цілей)

Травень — 4,1% (2586 цілей)

Зі знищення ворога:

Квітень — 6,3% (1176 осіб)

Травень — 7,1% (1230 осіб)

"Лінія дронів", питома вага за цілями:

Квітень — 15,3% (9614 осіб)

Травень — 17,1% (10838 осіб)

Зі знищення ворога:

Квітень — 12,7% (2369 осіб)

Травень — 17,3% (2992 осіб)

Нагадаємо, ЗС РФ з травня місяця почали активно атакувати українські війська в тилу на відстані 30-40 км за допомогою спеціальних далекобійних FPV-дронів. Військові підтвердили, що це велика проблема, на яку командирам і Міноборони потрібно терміново звернути увагу.