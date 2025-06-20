Группировка СБС и "Линия дронов": "Мадяр" отчитался о первой неделе командования

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Украины Роберт «Мадьяр» Бровди подвел итоги первой недели своей работы на новой должности. За это время была сформирована группировка СБС, а подразделения проекта “Линия дронов” вошли в ее состав.

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Подразделения получили общую концепцию действий, унифицированные стандарты в разведке, тактике, планировании, а также в автоматизированном расчете потребностей, написал Бровди 19 июня в соцсетях.

Кроме того, внедрена система отчетности, охватывающая не только результаты поражения целей, но и все случаи применения дронов. СБС перешли от бумажной отчетности к реальной оценке потребностей в дронах и боеприпасах, основанной на данных. Также налажен оперативный анализ эффективности использования беспилотников и их боевой нагрузки.

Согласно обновлённой системе управления, подразделения СБС теперь действуют в единой вертикали и размещаются с учетом актуальных вызовов на фронте. А боевое применение беспилотных систем приобретает системный и управляемый характер.

Командующий добавил, что с 11 по 18 июня было уничтожено или поражено 4632 уникальных вражеских целей, включая 1170 потерь в живой силе, из которых 644 — безвозвратные. Эти результаты достигнуты Силами беспилотных систем и подразделениями проекта «Линия дронов», которые вошли в состав нового формирования.

При этом была приведена статистика процентного соотношения уничтоженных СБС целей в сравнении с другими средствами Сил обороны Украины.

Апрель - 4,3% (2679 целей)

Май - 4,1% (2586 целей)

По уничтожению врага:

Апрель - 6,3% (1176 человек)

Май - 7,1% (1230 человек)

“Линия дронов”, удельный вес по целям:

Апрель - 15,3% (9614 человек)

Май - 17,1% (10838 человек)

По уничтожению врага:

Апрель - 12,7% (2369 человек)

Май - 17,3% (2992 человек)

Напомним, ВС РФ с мая месяца начали активно атаковать украинские войска в тылу на расстоянии 30-40 км с помощью специальных дальнобойных FPV-дронов. Военные подтвердили, что это большая проблема, на которую командирам и Минобороны нужно срочно обратить внимание.