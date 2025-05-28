Оружие террора: как россияне атакуют новыми дальнобойными FPV-дронами и почему ВСУ не могут ответить

В последние недели российские войска начали активно атаковать Вооруженные силы Украины в тылу на расстоянии 30-40 км с помощью специальных дальнобойных FPV-дронов. Военные подтверждают, что это большая проблема, на которую командирам и Министерству обороны нужно срочно обратить внимание.

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Одним из первых о дальнобойных FPV-дронах в тылах 24 мая сообщил украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш"). По его словам, уже около месяца специальные группы российской армии запускают коптеры с рамами длиной 10-15 дюймов и двойными аккумуляторами, которые позволяют пролететь дальше. Связь на таком большом расстоянии обеспечивают дроны-ретрансляторы, которые держатся на большой высоте. Для передачи видео обычно используют диапазон 3-4 ГГц.

Такие экипажи пытаются атаковать цели в дальнем тылу, в частности уничтожать логистику Сил обороны. Как пояснил Сергей, на значительном расстоянии от фронта военнослужащие не ожидают ударов коптерами, поэтому мало кто включает окопные или автомобильные комплексы радиоэлектронной борьбы. Тактические системы РЭБ постоянно подавляют дроны на линии соприкосновения, но не тылы позади.

Военнослужащий 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады Сергей Лукашов подтвердил в Facebook заявление и показал фото трофейного российского дрона, который благодаря попутному ветру залетел на 40 км от линии боевого соприкосновения. Он обратил внимание, что это серийный 10-дюймовый коптер типа FPV, который в России изготавливают десятками тысяч. Единственное отличие — увеличенные аккумуляторы.

"К сожалению, Силам обороны Украины государство не поставляет необходимого количества аналогичных дронов. Поэтому мы массово и не выбиваем оркам логистику. Хотя есть и опытные экипажи, и мощные ретрансляторы. Было бы только на чем летать", — отметил Сергей Лукашов. — Министерству обороны Украины, господин Рустем Умеров, нужно срочно принимать меры, ибо последствия отсутствия дронов могут быть просто катастрофическими".

Российский коптер с большой рамой для ударов по тылу Фото: Facebook Аккумуляторы большой емкости с российского дрона Фото: Facebook

Военнослужащий из 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Александр Карпюк в разговоре с Фокусом поделился, что это не очевидная и довольно затратная тактика поражения врага. Нужно поставить две батареи большой емкости (9000-9200 мАч) и поймать попутный ветер, который поможет дрону быстрее пролететь 35 километров: за 17 или за 20 минут, когда заряда хватает на 25 минут. Боевая часть должна быть небольшой, около килограмма, чтобы не утяжелять БПЛА.

В этом случае самая главная задача пилота — не потерять летательный аппарат, когда он проходит полосы радиопомех, созданных средствами РЭБ, на первой и второй линии вражеской обороны. Как правило, благодаря ветру коптер по инерции быстро преодолевает опасную зону, где исчезает связь и управление, а на третьей линии средств РЭБ против дальнобойных FPV-дронов уже нет.

Далее пилот останавливает БПЛА и ищет цель — это надо сделать быстро, потому что уже через несколько минут аккумуляторы разрядятся. Попасть довольно непросто, потому что даже при наличии ретранслятора дальности связи не хватает для полноценного управления на таком расстоянии.

"Если вы посмотрите видео, как россияне атакуют трассы в Доброполье, то можете увидеть, что они с довольно большой высоты заходят, и у них отваливается связь. То есть, что это значит? Они стоят очень далеко, и у них радиогоризонта не хватает. Поэтому они просто с высоты 70-80 метров просто бросают дрон в сторону машины, как трехочковый в баскетболе. Попал — так попал, не попал — ну и черт с ним", — пояснил аэроразведчик.

Александр Карпюк поделился, что его экипаж БПЛА был одним из первых, кто начал применять такую же тактику в Украине. Таким образом подразделению удалось взять под контроль несколько трасс прямо в Донецке. Однако пока ВСУ для этого не хватает ни экипажей, ни самих аппаратов, которых нужно очень много. Большинство дальнобойных FPV-дронов теряются по дороге, подавленные средствами РЭБ, а когда же оказываются в тылу, то там может не быть хорошей цели, ведь нет времени долго висеть в воздухе и выжидать российскую технику.

"Как они делают? Увидели гражданскую машину, увалили, и новый дрон поднимают. О чем это говорит? Во-первых, у них достаточно дронов, есть возможность даже так их использовать, есть большие мощные "десятки" с большими батареями. Это больше оружие террора, потому что в тылу в основном катаются гражданские машины, а они бьют все. То есть у них есть экипажи, которые можно применять не на фронте, а для террора, экипажей для этого хватает. У нас не хватает. Мы не можем с фронта снять хотя бы два-три экипажа, чтобы они так вот били по дорогам, отправляли по 30-40 дронов с поражением 4-5 целей, зато на расстоянии 35-40 км", — отметил военный.

Нехватка дронов из-за тендеров

Даже если бы экипажи для таких задач были, выполнять их подразделениям не даст система государственных закупок, которая полагается на тендеры. По словам Александра Карпюка, государство поставляет военным частям дроны, но часто совсем не те, которые нужны.

Минобороны постоянно организует тендеры, иногда все проходит хорошо, но в конце отчетного периода из-за желания освоить все выделенные из бюджета средства, они ставят ограниченные сроки. Поставщики физически не успевают изготовить нужное количество дронов, которые заказало подразделение, поэтому вместо одной модели военным дают разные.

"Эта мешанина не нужна армии в таком формате. Но у Министерства обороны нет других тендеров, нет других процедур. Они могут только так. У них есть очень важная такая вещь, как конец года, где они отчитываются. И это означает, что можно деньги там выливать во что угодно, лишь бы здесь были хорошие показатели. Никого не волнует, что армия потом с этим винегретом будет делать, лишь бы все было по правилам, по нижней цене. Главный критерий — стоимость, сроки поставки, согласно тендерам", — поделился Александр Карпюк.

Украинский военный готовит FPV-дрон к запуску Фото: Getty Images

Получается так, что в декабре производители передают 400 000 дронов, а в январе — только 60 000. Суммарно получается неплохо, но в один период военные имеют перебор БПЛА, а в другой — бешеный дефицит. Из-за этого подразделения не могут планировать боевые действия и рассчитывать, сколько средств они смогут использовать. Иногда приходится забирать БПЛА у более опытных экипажей, чтобы передать "новичкам", и это снижает эффективность.

Как защитить тыл

По его мнению, нужно ставить возле трасс и других мест в тылу, где ВС РФ могут атаковать дальнобойными FPV-дронами, средства РЭБ с соответствующими частотами. Особенно эта проблема актуальна на Донецком направлении. Можно также натягивать сетки, как это уже делают для защиты от БПЛА на оптоволокне.

"Это надо делать уже сейчас. Насколько мы после трех с половиной лет войны можем быстро реагировать на такой вызов, пожалуй, вопрос не ко мне. Могу сказать, что россияне оперативно реагируют на угрозы, хотя и так гибнут пачками. А вот у нас, к сожалению, нет людей, которые могут в командовании оперативно и быстро реагировать на угрозы", — добавил Александр Карпюк.

Защитой логистических путей должно заниматься командование, четко понимая, где и что поставить, как средство обнаруживает и противодействует вражеским дронам. Если военные самостоятельно, без согласования с командиром, купят и разместят комплекс РЭБ, то сделают больше вреда, чем пользы, потому что начнут падать не только чужие, но и свои БПЛА, перестанут работать рации и навигаторы.

"Должен быть координационный проект старшего начальника, который системно, согласно программам координационного штаба, имеющимся в его распоряжении, должен взять еще и дополнительно обеспечить безопасность на некоторых участках, являющихся логистическими маршрутами. Для этого, во-первых, у него должны быть люди, чтобы за этим всем следить. Во-вторых, он должен за полгода заказать специализированный РЭБ и РЭР под эти задачи для организации системы", — говорит Александр.

Он объяснил, что для адекватного реагирования на угрозу нужно найти специалиста или группу, дать им задачу и получить решение. Командование должно заказать оборудование в необходимом количестве, разработать план тренировки в учебных центрах, подготовить людей для выполнения задач, поставить над ними командира в звании хотя бы капитана. Но полковники и выше не понимают, как это нужно делать.

Мобильная огневая группа с пикапом и пулеметом сбивает дроны

Это видно по тому, как медленно внедряются перехватчики дронов. Вместо того, чтобы выбрать БПЛА, способный сбивать "Шахеды", объявить большой тендер на закупку, рассчитать необходимое количество экипажей и обучить их, Минобороны до сих пор делают ставку на мобильные огневые группы с пикапами и пулеметами, хотя они теряют свою эффективность.

"Даже деньги есть. Харьков, Днепр и другие города отдали бы любые средства, лишь бы защититься от "Шахедов". Например, недавно над одним городом-миллионником два часа летал "Орлан". Он держался на высоте 3,5-4 км, поэтому можно было сбить с зенитной FPV-шкой. Два часа — и не было средства, чтобы его сбить. Вот это уровень подготовки. А почему? А потому, что они не понимают, как это все построить, но они понимают, как получить машины на часть, как списать БК на Brawning, как получить по службам РАО, как расставить людей, как потом заполнять там топливо, должности, штатки, вот это все. Вот все они хорошо это понимают. И то, что это дает мизерный результат по сравнению с количеством вложенных денег, их устраивает", — высказался воин.

Ранее писали, как дроны-перехватчики изменили войну в Украине. ВСУ научились успешно использовать БПЛА разного типа и уничтожили много разведывательных самолетов россиян.