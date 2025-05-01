Дроны-перехватчики изменили войну в Украине: как их используют и чего ждать дальше

Появление беспилотных перехватчиков дронов стало революционным событием, которое изменило ход войны в Украине на уровне HIMARS, FPV-камикадзе и морских дронов, хотя стало незаметным для большинства украинцев.

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Издание "Милитарный" в своей статье раскрыло, как создаются такие аппараты, как их применяют и чего ожидать в будущем.

Развитие перехватчиков дронов в Украине

Первый проект беспилотника-перехватчика под названием Fowler ("Птицелов") украинские разработчики представили еще в октябре 2022 года. Модель должна была атаковать цели на высоте до 1000 м, пролетая до 1500 м, этого хватит для охоты на коммерческие дроны типа Mavic, но его возможностей недостаточно для перехвата разведывательных вражеских БПЛА вроде "Орлана". Из-за этого Fowler не использовали массово.

В феврале 2024 года подразделение беспилотных ударных систем "Аякс" 126-й отдельной бригады территориальной обороны впервые в истории смогло сбить дрон самолетного типа ВС РФ, использовав FPV-дрон. Другие украинские бойцы вдохновились примером и один за другим начали применять так называемые "зенитные" дроны. В мае в сети появилось первое видео перехвата российского разведывательного беспилотника ZALA 421-16E, а в июне ВСУ с помощью таких средств уничтожили много разведывательных беспилотных самолетов ZALA, "Орлан-10" и даже барражирующие боеприпасы Lancet.

После запуска инициатив "Дронопад" фонда "Повернись живим" и "Небесний русоріз" волонтера Сергея Стерненко в августе 2024 года явление стало действительно массовым. В январе 2025 года к ним присоединился "Фонд Сергея Притулы" с проектом "Чисте небо". К концу марта 2025 года военные обнародовали видеозаписи перехватов более 2,5 тысячи российских БПЛА различных типов.

Украинские военнослужащие говорят, что в 2023-2024 годах российские разведывательные беспилотники доминировали в небе из-за большого количества. Артиллеристы почти не могли вести огонь, потому что уже после первого выстрела россияне замечали позицию и вскоре обстреливали ее. Благодаря "зенитным" FPV-дронам ситуация значительно улучшилась в пользу украинцев, артиллерию значительно проще использовать. Кроме того, разведывательные БПЛА реже кружат над тыловыми районами, поэтому Силам обороны Украины стало безопаснее проводить перемещение личного состава и использовать важное оборудование, например, системы ПВО, радиолокационные системы, авиацию на аэродромах.

В апреле 2024 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили украинский БПЛА-камикадзе с Х-образным крылом, напоминающий "Ланцет" должен, среди прочего, перехватывать разведывательные беспилотники. Однако цена таких барражирующих боеприпасов большой дальности намного больше по сравнению с дронами-перехватчиками, которые находятся в широком употреблении.

Владимир Зеленский на демонстрации украинского ударного дрона Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

В фонде "Вернись живым" отметили, что одних только FPV-дронов недостаточно для систематической борьбы с российскими разведывательными беспилотниками. Военным для их эффективного использования нужны также автомобили, системы связи, питания и ночного видения.

Подразделения, которые занимаются борьбой с БПЛА, нуждаются также в системе обычных и специализированных малых антидронових радаров, которая была выстроена государством. Благодаря им бойцы обнаруживают цели, наводят на них перехватчики и подтверждают поражение. Кстати, сами дроны-перехватчики государство начало покупать для армии относительно недавно.

В сентябре 2024 года журналисты немецкого издания BILD пообщались с несколькими украинскими военными и выяснили, что программа дронов-перехватчиков будет развиваться в три этапа:

Этап 1: Квадрокоптеры-камикадзе;

Этап 2: Беспилотники-перехватчики самолетного типа;

Этап 3: Дроны против барражирующих боеприпасов типа Shahed.

Первые два этапа уже активно реализуются. Тогда как третий этап начал воплощаться в апреле 2025 года.

Первыми перехватчиками, которыми начали массово пользоваться украинские военные, были обычные FPV, вылетавшие к обнаруженной средствами радиоэлектронной разведки цели. Однако впоследствии специалисты начали модернизировать коптеры именно для перехвата, они нашли оптимальные конструкции, осколочные боевые части с системой подрыва, системы связи, аккумуляторы. Часто такие дроны оснащали цифровыми видеокамерами, которые с одной стороны обеспечивают лучшее качество изображения, но с другой уязвимы к действию средств РЭБ. Качество изображения оказалось важнее, поскольку россияне начали маскировать свои разведывательные самолеты. К тому же "зенитные дроны" запускают дальше от линии фронта, поэтому подавить их сложнее.

Украинские производители начали разрабатывать для перехвата не только коптеры FPV, но и дроны самолетного типа. Проводятся эксперименты с многоразовыми самолетами, способными использовать различное оружие в полете. Свои варианты начали предлагать и зарубежные компании.

В конце 2024 года — начале 2025 года начали появляться системы для перехвата российских ударных дронов типа "Шахед". В частности, довольно экзотические, например, аэростаты, оснащенные FPV. В апреле в Украине первое подразделение, которое специализируется на перехвате Shahed зенитными дронами.

Дрон Sting стал одним из первых перехватчиков "Шахедов" Фото: The Telegraph

Проблемы и перспективы

"Зенитные" коптеры имеют ограниченную дальность и скорость полета, поэтому российские беспилотники могут убежать. Заряда аккумулятора хватает лишь на несколько минут полета, поэтому для покрытия определенного участка фронта приходится использовать много экипажей. Коптер также не может поднимать тяжелые боевые части, иногда такие российские БПЛА, как Zala, переживают попадания.

Перехватчики самолетного типа стоят значительно дороже, при этом они менее маневренны и требуют более долгого обучения пилотов. Однако более крупные по размеру, они способны лететь быстрее и дальше.

Что касается перехвата "Шахедов", то самой большой проблемой стала их высокая скорость движения. Для этого нужны достаточно быстрые и маневренные перехватчики с большим радиусом действия. Такие БПЛА также могут сбивать вражеские вертолеты и дронов оперативно-тактического уровня типа "Форпост".

"Зенитные" дроны начали активно применяться против малых разведывательных беспилотников типа Mavic и даже FPV-дронов с оптоволоконной связью. Для уничтожения таких целей используются и обычные FPV-камикадзе с помощью информации от малых радаров и средств радиоэлектронной разведки, и более сложные модели, вооруженные ружьями или сеткометами.

В апреле "Фонд Сергея Притулы" сообщил, что благодаря проекту "Чистое небо" украинские дроны уничтожили 110 российских беспилотников общей стоимостью более 439 млн гривен. Таким образом один ударный дрон в среднем нанес стране агрессору ущерб в размере более 52 млн грн