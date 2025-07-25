Російський військкор Андрій Філатов міг загинути під Покровськом, — соцмережі (фото)

Провоєнні російські пабліки стверджують, що Андрій Філатов потрапив під удар українського FPV-дрона. Воєнкор, як і інші люди, які перебували в цей момент на Покровському напрямку, не виходять на зв'язок.

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Російський військовий кореспондент RT Андрій Філатов міг загинути під Покровськом. Про це повідомляє низка російських Telegram-каналів.

Останнє фото Андрія Філатова Фото: Соцсети

У постах сказано, що на місці знайдено особисті речі Філатова: мотоцикл і камеру.

"Сьогодні наш друг — Андрій Філатов під Покровськом потрапив під застосування противником FPV-дрона. Ні Андрій, ні люди, які перебували в цей момент на місці, на зв'язок не виходять... Ділянка, де зник Андрій, перебуває під вогневим впливом Мадяра", — ідеться в дописі на російському Telegram-каналі "Курси тактичної медицини".

Зазначається, що зв'язок було втрачено рано вранці 25 липня. І ніхто з тих, хто був на місці події, зокрема й Філатов, до госпіталів не надходив.

Також було опубліковано фото Філатова, мабуть, зроблені на його камеру безпосередньо перед атакою дрона.

Останнє фото Андрія Філатова Фото: Соцсети

"Новини поки що приходять дуже погані... чекаємо підтвердження", — повідомляють у ще одному пості.

У 2015 році вже був поранений. У серпні 2022 року Андрій Філатов знову був поранений біля Авдіївки, коли, як повідомлялося, працював із "мотострілецькою бригадою народної міліції" так званої "ДНР". У нього влучив осколок. У жовтні 2022 року його знову поранило, але Філатов знову вижив.

Хто такий Андрій Філатов

Андрій Філатов — російський журналіст, який знімав фільми і репортажі про дії російської армії в Сирії та Україні. Працює на пропагандистський російський телеканал RT і веде власний Telegram-канал, у якому останні пости з'являлися 25 липня.

Народився в Ленінграді, одружений і має чотирьох дітей. Раніше працював у газеті "Известия" і на РБК.

Андрій Філатов із сім'єю Фото: Соцсети

В Україну вперше приїхав у 2015 році. У березні 2022 року зняв пропагандистський фільм про бої за Маріуполь.

У квітні 2023 року президент Росії Володимир Путін нагородив Андрія Філатова орденом Мужності за відвагу, виявлену під час виконання професійного обов'язку. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін вручив журналістові урядову премію в галузі ЗМІ за 2022 рік "за висвітлення подій спеціальної військової операції на Telegram-каналі "Военная хроника".

Нагадаємо, раніше російські воєнкори повідомляли, що після призначення Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем (СБС), українські оператори БПЛА змінили пріоритети — тепер основними цілями пілотів ЗСУ стали ворожі російські оператори дронів.

Раніше "Мадяр" розповідав, скільки треба знищувати солдатів ЗС РФ для ефективної протидії на фронті. На думку військового, кількість незворотних втрат для росіян слід збільшити до 35 тис. осіб на місяць, щоб зменшувати потенціал наступу ЗС РФ.