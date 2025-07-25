"Эвакуируй себя сам": в Bild рассказали, почему россияне добивают своих раненых

Украинские беспилотники постоянно фиксируют шокирующие инциденты на поле боя, когда российские солдаты добивают своих раненых, вместо того, чтобы оказать им помощь. Происходит это, скорей всего, потому, что в российской армии эвакуация раненых возможна, только если сам раненый вернется на позицию.

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"Вблизи фронта раненых российских солдат не перевозят в медицинские пункты, а забивают до смерти и расстреливают. Это видно на снимках с украинских беспилотников", — пишет военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

Он изучил несколько подобных видео и отметил, что иногда россияне даже не тратят пулю, чтобы добить своих "товарищей". На одном из видео раненому другой российский солдат просто разбил голову прикладом.

"Затем он переступает через убитого товарища и просто уходит", — добавил журналист.

На многочисленных других видео (в том числе от октября 2024 года и марта 2025 года) видно, как российские солдаты убивают своих "товарищей". В большинстве случаев солдаты ранее были ранены в бою.

В одном из роликов россияне добили даже легко раненого солдата, который медленно шел на позиции.

Отмечается, что для российских штурмовиков, которые воюют в Украине нет спасательной цепи и процесса эвакуации, как такового. В отличие от украинской армии, которая ежедневно рискует жизнями десятков солдат, эвакуируя раненых, российские наступательные силы действуют в условиях "одностороннего движения", как объяснил изданию украинский боец, который сейчас находится в Донецкой области.

"Для них есть только один путь. Либо они выполняют свою задачу, либо умирают. Если мы их раним, они выживут, только если сами вернутся. В противном случае они истекут кровью в каком-нибудь подвале спустя часы или дни. Или их кто-то из товарищей", — отметил украинский офицер, пожелавший остаться анонимным.

Репке проводит параллели со Второй мировой войной, когда при советском диктаторе Иосифе Сталине заградотряды также убивали раненых или инвалидов. Имеются также отдельные задокументированные случаи "выстрелов из милосердия" или убийств раненых товарищей в вермахте и войсках СС, когда эвакуация была невозможна и смерть казалась неизбежной.

Напомним, ранее Фокус писал о судьбе наемника, который приехал с Кубы, чтобы заработать денег на стройке, но в итоге оказался на передовой в составе российской армии. 37-летний Франциско Гарсия также рассказывал, что когда его ранили, он выжил только потому что сумел себя перевязать и добраться до позиций. Россияне его бросили.

Ранее стало известно, что, актер популярного в России сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергей Базанов подписал контракт с Минобороны РФ и отправился воевать в Украину. До этого он находился под арестом по обвинению в убийстве бизнесмена.