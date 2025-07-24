Звезда скандального сериала стал оккупантом, чтобы "отмазаться" от пожизненного срока (фото)

Сергей Базанов, актер популярного в России сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", подписал контракт с Минобороны РФ и отправился воевать в Украину. До этого он находился под арестом по обвинению в убийстве бизнесмена.

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Базанов заключил контракт с Министерством обороны России еще осенью 2024 года — и отправился в зону боевых действий на территории Украины. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По их информации, вместе с Базановым военные контракты подписали трое его соучастников по уголовному делу.

"Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и отбыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи", — сообщил собеседник агентства.

Убийство бизнесмена в Москве

Базанов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления — убийстве бизнесмена, которое произошло в 2011 году в Москве. По данным следствия, организованная группа, в которую входил актер, совершила нападение на предпринимателя.

Согласно материалам дела, преступники застрелили потерпевшего выстрелом в голову из пистолета, после чего похитили у него сумку с 900 тысячами долларов США и скрылись с места преступления.

Базанова арестовали в 2023 году Фото: ВКонтакте

Базанова арестовали в 2023 году. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — убийство, совершенное группой лиц или организованной группой из корыстных побуждений. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Кто такой Сергей Базанов?

Он прославился благодаря роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", который рассказывает о криминальных группировках 1990-х годов. Иронично, что актер, изображавший члена преступной банды на экране, в реальной жизни стал фигурантом дела об организованном убийстве из корыстных побуждений.

Сергей Базанов (слева) обвиняется в совершении особо тяжкого преступления Фото: ВКонтакте

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Российский актер Вадим Алферов, известный зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убийственная сила", ликвидирован в ходе российско-украинской войны. Оккупанту было 50 лет.

Также сообщалось, что погиб украинский шоумен Максим Нелипа. Ведущий вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения, а 12 мая погиб во время выполнения боевого задания.

Кроме того, на фронте погибли российские пропагандисты, которые снимали репортажи для росСМИ "Известия" и "Звезда".