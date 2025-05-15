Пошел служить в первые недели: на войне погиб телеведущий и актер "Дизель Шоу" Максим Нелипа
Известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, звезда КВН, шоу "Танцы со звездами", "Кто там?" и других программ, сменил сцену на поле боя, когда в марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины: 12 мая он погиб на российско-украинской войне.
О смерти ведущего сообщил Максим Радуцкий на своей странице в Fcebook ночью 15 мая.
"Макса больше нет", — написал он в заметке.
Информацию о гибели экс-ведущего и актера "Дизель Шоу" подтвердила также его жена Тамара Нелипа, как сообщило издание Obozrevatel.
Подробностей относительно обстоятельств гибели Максима Нелипы пока не сообщают. Тамара Нелипа лишь отметила, что сейчас идет следствие обстоятельств его смерти. В воинской части, где служил Нелипа в последнее время, отметили, что актера там назначили командиром.
"Это невыносимая потеря с которой теперь придется жить. Будь проклятой, война!", — написала Тамара Нелипа.
Чем Максим Нелипа запомнился украинцам
Максим Нелипа был хорошо известным шоуменом и ведущим украинских шоу и телепроектов. С 2004 по 2006 годы он вел шоу "Проиграй миллион" на канале ICTV, затем был ведущим "Погоды".
С 2004 по 2011 годы был ведущим популярной квартирной лотереи "Кто там?" на телевизионных каналах УТ-1 и 1+1. Впоследствии вел проект "Народная звезда" на телеканале "Украина". Также Максим Нелипа был звездой КВН, а с 2017 года — актером команды юмористического проекта "Дизель Шоу".
С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Максим Нелипа уже в первые недели вступил в ряды ВСУ. В январе 2024 года, как сообщило издание "Апостроф", Максим Нелипа был командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск и выполнял задачи в составе своего подразделения на Бахмутском направлении.
Впоследствии появилась информация в соцсетях, что Максим Нелипа получил тяжелое ранение на фронте, однако на следующий день после сообщения актер опроверг этот факт, отметив, что действительно находится в больнице, однако из-за того, что заболел.
Напомним, 12 мая в соцсетях сообщили, что за месяц до 28-летия погиб комик и "азовец" Дмитрий Скрипник.
Также 30 апреля в Комитете по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины сообщили, что на войне погиб известный спортивный журналист Владимир Коцур.