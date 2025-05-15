Пошел служить в первые недели: на войне погиб телеведущий и актер "Дизель Шоу" Максим Нелипа

Известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, звезда КВН, шоу "Танцы со звездами", "Кто там?" и других программ, сменил сцену на поле боя, когда в марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины: 12 мая он погиб на российско-украинской войне.

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О смерти ведущего сообщил Максим Радуцкий на своей странице в Fcebook ночью 15 мая.

"Макса больше нет", — написал он в заметке.

Информацию о гибели экс-ведущего и актера "Дизель Шоу" подтвердила также его жена Тамара Нелипа, как сообщило издание Obozrevatel.

Скриншот | сообщение жены о смерти Максима Нелипы

Подробностей относительно обстоятельств гибели Максима Нелипы пока не сообщают. Тамара Нелипа лишь отметила, что сейчас идет следствие обстоятельств его смерти. В воинской части, где служил Нелипа в последнее время, отметили, что актера там назначили командиром.

"Это невыносимая потеря с которой теперь придется жить. Будь проклятой, война!", — написала Тамара Нелипа.

Чем Максим Нелипа запомнился украинцам

Facebook | Максим Нелипа на войне

Максим Нелипа был хорошо известным шоуменом и ведущим украинских шоу и телепроектов. С 2004 по 2006 годы он вел шоу "Проиграй миллион" на канале ICTV, затем был ведущим "Погоды".

С 2004 по 2011 годы был ведущим популярной квартирной лотереи "Кто там?" на телевизионных каналах УТ-1 и 1+1. Впоследствии вел проект "Народная звезда" на телеканале "Украина". Также Максим Нелипа был звездой КВН, а с 2017 года — актером команды юмористического проекта "Дизель Шоу".

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Максим Нелипа уже в первые недели вступил в ряды ВСУ. В январе 2024 года, как сообщило издание "Апостроф", Максим Нелипа был командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск и выполнял задачи в составе своего подразделения на Бахмутском направлении.

Впоследствии появилась информация в соцсетях, что Максим Нелипа получил тяжелое ранение на фронте, однако на следующий день после сообщения актер опроверг этот факт, отметив, что действительно находится в больнице, однако из-за того, что заболел.

Напомним, 12 мая в соцсетях сообщили, что за месяц до 28-летия погиб комик и "азовец" Дмитрий Скрипник.

Также 30 апреля в Комитете по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины сообщили, что на войне погиб известный спортивный журналист Владимир Коцур.