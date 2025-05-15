Пішов служити у перші тижні: на війні загинув телеведучий і актор "Дизель Шоу" Максим Неліпа
Відомий український актор та телеведучий Максим Неліпа, зірка КВК, шоу "Танці з зірками", "Хто там?" та інших програм, змінив сцену на поле бою, коли у березні 2022 року долучився до лав Збройних сил України: 12 травня він загинув на російсько-українській війні.
Про смерть ведучого повідомив Максим Радуцький на своїй сторінці у Fcebook уночі 15 травня.
"Макса більше немає", — написав він у дописі.
Інформацію про загибель ексведучого та актора "Дизель Шоу" підтвердила також його дружина Тамара Неліпа, як повідомило видання Obozrevatel.
Подробиць щодо обставин загибелі Максима Неліпи наразі не повідомляють. Тамара Неліпа лише зазначила, що наразі триває слідство обставин його смерті. У військовій частині, де служив Неліпа останнім часом, зазначили, що актора там призначили командиром.
"Це нестерпна втрата з якою тепер доведеться жити. Будь проклятою, війна!", — написала Тамара Неліпа.
Чим Максим Неліпа запам'ятався українцям
Максим Неліпа був добре відомим шоуменом та ведучим українських шоу та телепроєктів. З 2004 по 2006 роки він вів шоу "Програй мільйон" на каналі ICTV, потім був ведучим "Погоди".
З 2004 по 2011 роки був ведучим популярної квартирної лотереї "Хто там?" на телевізійних каналах УТ-1 та 1+1. Згодом вів проєкт "Народна зірка" на телеканалі "Україна". Також Максим Неліпа був зіркою КВК, а з 2017 року — актором команди гумористичного проєкту "Дизель Шоу".
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Максим Неліпа вже у перші тижні долучився до лав ЗСУ. У січні 2024 року, як повідомило видання "Апостроф", Максим Неліпа був командиром розвідувального взводу в структурі командування Сухопутних військ та виконував завдання у складі свого підрозділу на Бахмутському напрямку.
Згодом з'явилася інформація у соцмережах, що Максим Неліпа отримав тяжке поранення на фронті, однак наступного дня після повідомлення актор спростував цей факт, зазначивши, що дійсно перебуває у лікарні, однак через те, що захворів.
Нагадаємо, 12 травня у соцмережах повідомили, що за місяць до 28-річчя загинув комік та "азовець" Дмитро Скрипник.
Також 30 квітня у Комітеті з питань свободи слова Верховної Ради України повідомили, що на війні загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур.