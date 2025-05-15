Пішов служити у перші тижні: на війні загинув телеведучий і актор "Дизель Шоу" Максим Неліпа

Відомий український актор та телеведучий Максим Неліпа, зірка КВК, шоу "Танці з зірками", "Хто там?" та інших програм, змінив сцену на поле бою, коли у березні 2022 року долучився до лав Збройних сил України: 12 травня він загинув на російсько-українській війні.

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Про смерть ведучого повідомив Максим Радуцький на своїй сторінці у Fcebook уночі 15 травня.

"Макса більше немає", — написав він у дописі.

Інформацію про загибель ексведучого та актора "Дизель Шоу" підтвердила також його дружина Тамара Неліпа, як повідомило видання Obozrevatel.

Скріншот | повідомлення дружини про смерть Максима Неліпи

Подробиць щодо обставин загибелі Максима Неліпи наразі не повідомляють. Тамара Неліпа лише зазначила, що наразі триває слідство обставин його смерті. У військовій частині, де служив Неліпа останнім часом, зазначили, що актора там призначили командиром.

"Це нестерпна втрата з якою тепер доведеться жити. Будь проклятою, війна!", — написала Тамара Неліпа.

Чим Максим Неліпа запам'ятався українцям

Facebook | Максим Неліпа на війні

Максим Неліпа був добре відомим шоуменом та ведучим українських шоу та телепроєктів. З 2004 по 2006 роки він вів шоу "Програй мільйон" на каналі ICTV, потім був ведучим "Погоди".

З 2004 по 2011 роки був ведучим популярної квартирної лотереї "Хто там?" на телевізійних каналах УТ-1 та 1+1. Згодом вів проєкт "Народна зірка" на телеканалі "Україна". Також Максим Неліпа був зіркою КВК, а з 2017 року — актором команди гумористичного проєкту "Дизель Шоу".

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Максим Неліпа вже у перші тижні долучився до лав ЗСУ. У січні 2024 року, як повідомило видання "Апостроф", Максим Неліпа був командиром розвідувального взводу в структурі командування Сухопутних військ та виконував завдання у складі свого підрозділу на Бахмутському напрямку.

Згодом з'явилася інформація у соцмережах, що Максим Неліпа отримав тяжке поранення на фронті, однак наступного дня після повідомлення актор спростував цей факт, зазначивши, що дійсно перебуває у лікарні, однак через те, що захворів.

Нагадаємо, 12 травня у соцмережах повідомили, що за місяць до 28-річчя загинув комік та "азовець" Дмитро Скрипник.

Також 30 квітня у Комітеті з питань свободи слова Верховної Ради України повідомили, що на війні загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур.