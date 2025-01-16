Шоумен Максим Неліпа спростував інформацію про поранення на фронті: деталі

Брат ведучого повідомив, що той потрапив у лікарню у Дніпрі та переніс вже три операції.

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Максим Неліпа, колишній телеведучій та шоумен, а нині військовослужбовець, спростував інформацію про те, що отримав важке поранення на фронті, як раніше повідомляли ряд ЗМІ. Допис він опублікував у Facebook.

48-річний Неліпа підтвердив, що справді опинився у лікарні, але повідомив, що захворів, а не отримав поранення.

Пост Максима Неліпи Фото: Скриншот

"Сьогодні отримав хвилю занепокоєння, турботи та підтримки! Так склалося, що потрапив в лікарню, в щелепно-лицьову хірургію. Інформація з'явилася в мережі. Як зазвичай, з неточностями та перебільшеннями. Звісно, війна не омолоджує та не додає здоров'я, проте про "важке поранення" — не відповідає дійсності. І Слава Богу!" – написав колишній ведучій телеканалів ICTV та "Україна".

Він зазначив, що "перебіг хвороби та її суть не з простих", але впевнений в успіху лікування та подякував лікарям та персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, де він зараз лікується. Втім колишній шоумен не розповів, чим саме захворів.

Новини про те, що Максим Неліпа отримав важкі поранення на фронті з'явились після допису його брата, Андрія Неліпи, який теж служить у ЗСУ.

Максим Неліпа у війську Фото: Andrii Nelipa / Facebook

До повномасштабної війни Неліпа брав участь в багатьох телепроєктах, зокрема, другому сезоні телешоу "Танці з зірками". Також вів програми "Погода", "Програй мільйон", "Народна зірка", лотерею "Хто там?". Був капітаном команди "Ковбої політеху" в КВК. Максим Неліпа є батьком двох дітей: 20-річного сина Артема та 14-річної доньки Марії.

21 вересня Фокус писав про скандал у підрозділу взводу аеророзвідки та ударних БпАК 1004 бригади. Бійці звинуватили командира взводу Максима Неліпу у використанні військового автомобіля у власних цілях.