Шоумен Максим Нелипа опроверг информацию о ранении на фронте: детали

Брат ведущего сообщил, что тот попал в больницу в Днепре и перенес уже три операции.

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Максим Нелипа, бывший телеведущий и шоумен, а ныне военнослужащий, опроверг информацию о том, что получил тяжелое ранение на фронте, как ранее сообщали ряд СМИ. Сообщение он опубликовал в Facebook.

48-летний Нелипа подтвердил, что действительно оказался в больнице, но сообщил, что заболел, а не получил ранение.

Пост Максима Нелипы Фото: Скриншот

"Сегодня получил волну беспокойства, заботы и поддержки! Так сложилось, что попал в больницу, в челюстно-лицевую хирургию. Информация появилась в сети. Как обычно, с неточностями и преувеличениями. Конечно, война не омолаживает и не добавляет здоровья, однако о "тяжелом ранении" — не соответствует действительности. И Слава Богу!" — написал бывший ведущий телеканалов ICTV и "Украина".

Он отметил, что "течение болезни и ее суть не из простых", но уверен в успехе лечения и поблагодарил врачей и персонал Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова, где он сейчас лечится. Впрочем бывший шоумен не рассказал, чем именно заболел.

Новости о том, что Максим Нелипа получил тяжелые ранения на фронте появились после сообщения его брата, Андрея Нелипы, который тоже служит в ВСУ.

Максим Нелипа в армии Фото: Andrii Nelipa / Facebook

До полномасштабной войны Нелипа участвовал во многих телепроектах, в частности, втором сезоне телешоу "Танцы со звездами". Также вел программы "Погода", "Проиграй миллион", "Народная звезда", лотерею "Кто там?". Был капитаном команды "Ковбои политеха" в КВН. Максим Нелипа является отцом двоих детей: 20-летнего сына Артема и 14-летней дочери Марии.

21 сентября Фокус писал о скандале в подразделении взвода аэроразведки и ударных БпАК 1004 бригады. Бойцы обвинили командира взвода Максима Нелипу в использовании военного автомобиля в собственных целях.