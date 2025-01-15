Максим Нелипа, который воюет в ВСУ, болеет: шоумену сделали уже три операции

По словам брата Андрея, Максим Нелипа находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в больнице в Днепре.

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Украинский ведущий и актер Максим Нелипа, который с началом полномасштабного вторжения стал на защиту страны в составе Вооруженных сил Украины, проходит лечение в одной из больниц Днепра. 48-летнему артисту уже провели три операции. Об этом сообщил в Facebook его брат Андрей Нелипа.

Он не уточнил причину госпитализации, но отметил, что военный находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

"Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту самую им. Мечникова, в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже 3 операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям", — отметил Андрей Нелипа.

Максим Нелипа получил известность благодаря участию в телепроекте "Кто там?", а затем в шоу "Народная звезда", где сотрудничал со Снежаной Егоровой. После определенной паузы в медийной карьере он долгое время проводил корпоративы и мероприятия. Вернулся на экраны уже как актер комедийного "Дизель Шоу".

"Теперь он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он норм. "выступает" в ВСУ — устраивает с помощью БпЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерт к кобзону и на квн к Маслякову", — добавил брат Максима.

Напомним, 21 сентября Фокус писал о скандале у подразделения взвода аэроразведки и ударных БпАК 1004 бригады. Бойцы обвинили командира взвода Максима Нелипу в использовании военного автомобиля в собственных целях.

28 декабря ветеран войны Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию после тяжелого ранения, впервые рассказал, как получил ранение.