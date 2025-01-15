Максим Неліпа дістав поранення на фронті: шоумену зробили уже три операції

За словами брата Андрія, Максим Неліпа перебуває у відділенні щелепно-лицевої хірургії у лікарні в Дніпрі.

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Український ведучий та актор Максим Неліпа, який з початком повномасштабного вторгнення став на захист країни у складі Збройних сил України, зазнав тяжкого поранення на фронті. Наразі 48-річний артист проходить лікування в одній із лікарень Дніпра, де йому вже провели три операції. Про це повідомив у Facebook його брат Андрій Неліпа.

Він не уточнив характер отриманого поранення, але зазначив, що військовий перебуває у відділенні щелепно-лицевої хірургії.

"Брат Максим Нелипа загримів у лікарню. В ту саму ім. Мечникова, у Дніпрі. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. Вже 3 операції… Війна триває і Максу теж "дісталося", але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів", — зазначив Андрій Неліпа.

Максим Неліпа здобув популярність завдяки участі у телепроєкті "Хто там?", а згодом у шоу "Народна зірка", де співпрацював зі Сніжаною Єгоровою. Після певної паузи в медійній кар’єрі він тривалий час проводив корпоративи та заходи. Повернувся на екрани вже як актор комедійного "Дизель Шоу".

"Тепер він не лише шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він норм. "виступає" у ЗСУ — влаштовує за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" ворог весело шагає на концерт до кобзона і на квн до маслякова", — додав брат Максима.

Нагадаємо, 21 вересня Фокус писав про скандал у підрозділу взводу аеророзвідки та ударних БпАК 1004 бригади. Бійці звинуватили командира взводу Максима Неліпу у використанні військового автомобіля у власних цілях.

28 грудня ветеран війни Віктор Розовий, який зараз проходить реабілітацію після важкого поранення, вперше розповів, як отримав поранення.