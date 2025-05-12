За місяць до 28-річчя: на війні загинув комік та "азовець" Дмитро Скрипник (фото)

На фронті 9 травня загинув військовий бригади спеціального призначення "Азов", криворізький стендап-комік Дмитро Скрипник.

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Про це повідомили на сторінці групи спецпризначення "Контакт 12" в Instagram.

"Загинув у бою за Україну наш побратим Стендап. Мотивована, завжди усміхнена людина, яка стала для всіх нас прикладом сили духу, простоти і безтурботності. Перевівшись до нас з іншого підрозділу, Стендап дуже переживав, коли щось не виходило, але завдяки невпинному прагненню до досконалості він швидко став одним із найкращих у своїй справі", — йдеться в публікації.

У дописі додали, що Дмитро Скрипник був тим, хто навіть у найскладніших умовах знаходив сили для боротьби та підтримував дух підрозділу. Зокрема, він ніколи не відмовлявся від поставлених завдань і завжди гідно виконував навіть найважчу роботу. Попри труднощі, завжди залишався з посмішкою на обличчі та був готовий допомогти кожному побратиму

"Ти був для нас не просто побратимом, а справжнім другом, на якого можна було покластися в будь-який момент. Твоя пам'ять житиме в кожному з нас. Помстимося", — додали побратими.

У Дмитра лишилась дружина і донька.

Як повідомили на сайті криворізького телеканалу "Перший Міський", воїн загинув на Торецькому напрямку фронту.

Нагадаємо, на російсько-українській війні загинув спортивний журналіст та телеведучий Володимир Коцур, який захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Фокус також писав, що президент Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, присвоїв звання Героя України молодшому сержанту Павлу Петриченку, який загинув у 2023 році. Також це звання отримали голова СБУ Василь Малюк і командир підрозділу безпілотників "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.