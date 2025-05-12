За месяц до 28-летия: на войне погиб комик и "азовец" Дмитрий Скрипник (фото)

На фронте 9 мая погиб военный бригады специального назначения "Азов", криворожский стендап-комик Дмитрий Скрипник.

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Об этом сообщили на странице группы спецназначения "Контакт 12" в Instagram.

"Погиб в бою за Украину наш побратим Стендап. Мотивированный, всегда улыбающийся человек, который стал для всех нас примером силы духа, простоты и беззаботности. Переведясь к нам из другого подразделения, Стендап очень переживал, когда что-то не получалось, но благодаря неустанному стремлению к совершенству он быстро стал одним из лучших в своем деле", — говорится в публикации.

В заметке добавили, что Дмитрий Скрипник был тем, кто даже в самых сложных условиях находил силы для борьбы и поддерживал дух подразделения. В частности, он никогда не отказывался от поставленных задач и всегда достойно выполнял даже самую тяжелую работу. Несмотря на трудности, всегда оставался с улыбкой на лице и был готов помочь каждому собрату

"Ты был для нас не просто побратимом, а настоящим другом, на которого можно было положиться в любой момент. Твоя память будет жить в каждом из нас. Отомстим", — добавили побратимы.

У Дмитрия осталась жена и дочь.

Как сообщили на сайте криворожского телеканала "Первый Городской", воин погиб на Торецком направлении фронта.

Напомним, на российско-украинской войне погиб спортивный журналист и телеведущий Владимир Коцур, который защищал Украину с начала полномасштабного вторжения.

Фокус также писал, что президент Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, присвоил звание Героя Украины младшему сержанту Павлу Петриченко, который погиб в 2023 году. Также это звание получили глава СБУ Василий Малюк и командир подразделения беспилотников "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди.