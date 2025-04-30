Должно было исполниться 54 года: на фронте погиб известный спортивный журналист Владимир Коцур

На российско-украинской войне погиб спортивный журналист и телеведущий Владимир Коцур, который защищал Украину с начала полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщили в Комитете по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины.

Там отметили, что Владимир Коцур много лет работал на украинском телевидении, особенно прославился как спортивный журналист. Его работа помогала популяризировать спорт в Украине. Многие зрители знали его именно благодаря спортивным программам. После начала полномасштабного вторжения мужчина ушел на фронт.

"Его гибель — трагическая потеря для украинского медиасообщества, для защитников свободы слова, для каждого, кто ценит ответственную журналистику и мужество", — говорится в сообщении комитета.

В издании "Спорт-Эксперт" добавили, что известие о гибели журналиста поступило 29 апреля.

Журналист Владимир Коцур: что о нем известно

Владимир Коцур — уроженец Ровенской области. В 1990-х — в начале 2000-х освещал спортивные события в Ривне. Впоследствии переехал в Киев, где в течение десяти лет работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине", публиковался в "Украинском футболе" и "Команда".

5 июля Владимиру исполнилось бы 54 года.

Напомним, в сентябре 2024 стало известно, что на российско-украинской войне погиб экс-журналист Фокуса и корреспондент медиа Новости LIVE Богдан Затула. Он получил несовместимые с жизнью травмы во время во время массированного артиллерийского обстрела.

Добавим, что на фронте погиб известный журналист и режиссер Ярослав Шапочка. С марта 2023 года считался без вести пропавшим на Соледарском направлении Донецкой области.