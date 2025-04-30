Мало б виповнитись 54 роки: на фронті загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур

На російсько-українській війні загинув спортивний журналіст та телеведучий Володимир Коцур, який захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомили в Комітеті з питань свободи слова Верховної Ради України.

Там зазначили, що Володимир Коцур багато років працював на українському телебаченні, особливо прославився як спортивний журналіст. Його робота допомагала популяризувати спорт в Україні. Багато глядачів знали його саме завдяки спортивним програмам. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов на фронт.

"Його загибель — трагічна втрата для української медіаспільноти, для захисників свободи слова, для кожного, хто цінує відповідальну журналістику і мужність", — йдеться у повідомленні комітету.

У виданні "Спорт-Експерс" додали, що звістка про загибель журналіста надійшла 29 квітня.

Журналіст Володимир Коцур: що про нього відомо

Володимир Коцур — уродженець Рівненщини. В 1990-х — на початку2000-х висвітлював спортивні події у Рівному. Згодом переїхав до Києва, де протягом десяти років працював у виданні "Спорт-Експрес в Україні", публікувався в "Українському футболі" та "Команда".

5 липня Володимиру виповнилося б 54 роки.

Нагадаємо, у вересні 2024 стало відомо, що на російсько-українській війні загинув ексжурналіст Фокусу та кореспондент медіа Новини LIVE Богдан Затула. Він отримав несумісні з життям травми під час під час масованого артилерійського обстрілу.

Додамо, що на фронті загинув відомий журналіст та режисер Ярослав Шапочка. З березня 2023 року вважався безвісти зниклим на Соледарському напрямку Донецької області.