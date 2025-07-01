Подписал контракт и стал оккупантом: на войне ликвидировали звезду сериала "Улицы разбитых фонарей"

Российский актер Вадим Алферов, известный зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убийственная сила", ликвидирован в ходе российско-украинской войны. Оккупанту было 50 лет.

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Тело Вадима Алферова идентифицировали не сразу, а после нескольких месяцев поисков. Об этом сообщают российские медиа, в частности портал "Кино-Театр" со ссылкой на данные военкомата.

По информации издания, в октябре 2024 года актер подписал контракт с Минобороны РФ, после чего его направили служить в мотострелковый полк в Курской области.

Вадима Алферова ликвидировали на войне Фото: Kino-teatr

"Он пытался попасть на фронт добровольцем раньше, но его не приняли из-за отсутствия боевого опыта", — рассказал друг актера изданию "Аргументы и факты".

На передовой оккупант получил позывной "Артист". Через месяц после начала службы он пропал без вести во время боевого задания в Суджанском районе, а в декабре военкомат, где он был на учете, официально сообщил об исчезновении боевика.

"Тело идентифицировали 7 мая 2025 года. Похороны состоялись 19 мая на Южном кладбище Санкт-Петербурга", — отмечается в сообщении.

Что известно о Вадиме Алферове?

Родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный институт искусств и переехал в Санкт-Петербург, где работал в Детском драматическом театре "На Неве".

Вадим Алферов пошел воевать, подписав контракт Фото: Kino-teatr

С начала 2000-х годов активно снимался в кино и телесериалах, в частности в проектах "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Русские амазонки", "Морские дьяволы". Последняя работа актера вышла незадолго до его мобилизации — роль в четвертом сезоне сериала "Первый отдел".

О личной жизни Вадим Алферов не рассказывал публично. Известно лишь, что у него осталась жена, ее зовут Любовь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На войне в Украине погиб российский телеведущий, ведущий национальной вещательной компании "Саха" Алексей Семенов.

Также на фронте погибли российские пропагандисты, которые снимали репортажи для росСМИ "Известия" и "Звезда".

Кроме того, мы писали, как народная артистка Украины Ада Роговцева двумя словами довела заслуженную артистку РФ до истерики.