Підписав контракт і став окупантом: на війні ліквідували зірку серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів"

Російський актор Вадим Алферов, відомий глядачам за ролями у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Вбивча сила", ліквідований у ході російсько-української війни. Окупантові було 50 років.

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Тіло Вадима Алферова ідентифікували не відразу, а після кількамісячних пошуків. Про це повідомляють російські медіа, зокрема портал "Кіно-Театр" з посиланням на дані військкомату.

За інформацією видання, у жовтні 2024 року актор підписав контракт з Міноборони РФ, після чого його направили служити до мотострілецького полку в Курській області.

Вадима Алферова ліквідували на війні Фото: Kino-teatr

"Він намагався потрапити на фронт добровольцем раніше, але його не прийняли через відсутність бойового досвіду", — розповів друг актора виданню "Аргументи й факти".

На передовій окупант отримав позивний "Артист". Через місяць після початку служби він зник безвісти під час бойового завдання в Суджанському районі, а в грудні військкомат, де він був на обліку, офіційно повідомив про зникнення бойовика.

"Тіло ідентифікували 7 травня 2025 року. Похорон відбувся 19 травня на Південному кладовищі Санкт-Петербурга", — зазначають у повідомленні.

Що відомо про Вадима Алферова?

Народився 7 липня 1974 року в Комсомольську-на-Амурі. У 1997 році закінчив Далекосхідний державний інститут мистецтв і переїхав до Санкт-Петербурга, де працював у Дитячому драматичному театрі "На Неві".

Вадим Алферов пішов воювати, підписавши контракт Фото: Kino-teatr

З початку 2000-х років активно знімався в кіно та телесеріалах, зокрема в проєктах "Таємниці слідства", "Ментівські війни", "Російські амазонки", "Морські дияволи". Остання робота актора вийшла незадовго до його мобілізації — роль у четвертому сезоні серіалу "Перший відділ".

Про особисте життя Вадим Алферов не розповідав публічно. Відомо лише, що у нього залишилася дружина, її звуть Любов.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На війні в Україні загинув російський телеведучий, ведучий національної мовної компанії "Саха" Олексій Семенов.

Також на фронті загинули російські пропагандисти, які знімали репортажі для росЗМІ "Известия" і "Звезда".

Крім того, ми писали, як народна артистка України Ада Роговцева двома словами довела заслужену артистку РФ до істерики.