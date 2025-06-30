Ада Роговцева двома словами довела заслужену артистку РФ до істерики: що сталося

Російська акторка Оксана Сташенко публічно розкритикувала народну артистку України Аду Роговцеву за патріотичне привітання "Слава Україні!" на зйомках серіалу "Дворняжка Ляля" у 2014 році. Інцидент стався на знімальному майданчику.

Related video

Почуте обурило Оксану Сташенко, яка назвала гасло "націоналістичним". В інтерв'ю "Аргументам и фактам" вона розповіла про епізод, що "вивів її з рівноваги".

"Спускаючись сходами павільйону, я почула, як акторка привітала групу словами "Слава Україні!", на що вся українська команда відповіла: "Героям Слава!", — згадує російська акторка.

Російська акторка Оксана Сташенко Фото: Аргументы и факты

Сташенко назвала це порушенням негласних правил студії — утримуватися від політичних висловлювань. Вона вже тоді вважала Роговцеву людиною з чіткою національною позицією. "Я повідомила про інцидент українському продюсеру, однак жодної реакції не було — Роговцеву не відсторонили від зйомок і не покарали", — скаржиться Оксана.

Інші її колеги, зокрема заслужений артист РФ Борис Галкін, також критикували позицію Роговцевої, звинувачуючи ту в русофобії.

Інцидент жодним чином не вплинув на кар'єру Роговцевої. Акторка продовжила активну професійну діяльність, публічно підтримувала єдність України, а з початком повномасштабного вторгнення Росії стала активною волонтеркою.

Народна артистка України Ада Роговцева Фото: Facebook

До речі, серіал "Дворняжка Ляля" був створений студією Front Cinema і вперше показаний на телеканалі "Україна" у 2014 році. Проєкт розповідав історію 17-річної циганки Лялі Рубінової, яка потрапляє у складні життєві обставини.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Актор та військовий ЗСУ Назар Малік загинув під час бою на Покровському напрямку 22 травня 2025 року.

За місяць до 28-річчя на фронті загинув комік і "азовець" Дмитро Скрипник.

Крім того, Фокус згадував про життєвий шлях шоумена Максима Неліпи, який загинув на війні за Україну.