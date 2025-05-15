Шлях Максима Неліпи: що потрібно знати про телеведучого, який віддав життя за Україну
12 травня на війні загинув відомий український актор і ведучий Максим Неліпа. Видання Фокус згадує про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки у кіно, а також особисте життя.
Новина про смерть шоумена стала для багатьох шоком.
Максим Неліпа закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-приладобудівник. Під час навчання став капітаном команди КВК "Ковбої політеху", завдяки чому й розпочав кар'єру в розважальній індустрії.
Телевізійна кар’єра
У 2000-х роках Максим прославився як телеведучий. Вів рейтингові програми "Програй мільйон" (ICTV), "Хто там?" (УТ-1, 1+1) та "Народна зірка" (канал "Україна"). Також брав участь у шоу "Танці з зірками", де виступав у парі з Оленою Шоптенко. Був ведучим "Чорноморських ігор" (2002).
Останніми роками співпрацював з "Дизель Студіо", зокрема у скетчкомі "На трьох" та концертному шоу "Дизель Шоу". У вільний від роботи час любить рибалити та проводити час на свіжому повітрі.
Фільмографія Максима Неліпи
Максим знімався і в повнометражних фільмах, і в телесеріалах, зокрема:
- "Здивуй мене" (2008), де зіграв роль Максима, тренера та коханця Інги;
- "Як козаки…" (2009), де виконав роль конферансьє в корчмі;
- "Небесні родичі" (2011), де виступив у ролі ведучого;
- "Байки Мітяя" (2012), де також став ведучим чемпіонату з рибальства;
- "Одного разу під Полтавою" (2014–2023) — виконав роль Богдана.
Став воїном
У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, телеведучий долучився спочатку до ТрО, а згодом вступив до лав ЗСУ. Він служив у званні старшого лейтенанта, нещодавно призначений командиром роти.
В одному з інтерв’ю Максима запитали, що спонукало його пов’язати своє життя з війною. Він пояснив, що це "безальтернативна відповідь" на ту ситуацію, у якій опинилася вся Україна, а також його близькі — родичі, друзі, син і донька.
Для виконання бойових завдань колишньому ведучому пригадалися інженерні навички, здобуті під час навчання у виші: він казав, що розуміється на програмуванні, вміє працювати з паяльником, а ще зі шкільних часів вміє добре стріляти.
У січні 2025 року Неліпа отримав поранення на фронті, після чого переніс кілька операцій у Дніпрі. Після реабілітації воїн повернувся до служби.
Смерть Максима Неліпи
12 травня Максим загинув під час бойового завдання. Про його смерть повідомила дружина Тамара. У нього залишилось двоє дітей — син Артем та донька Марія.
"Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще мало інформації. У зв’язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати, йде слідство обставин", — написала його дружина.
Раніше Фокус зібрав реакції знаменитостей на загибель Максима.