Шлях Максима Неліпи: що потрібно знати про телеведучого, який віддав життя за Україну

12 травня на війні загинув відомий український актор і ведучий Максим Неліпа. Видання Фокус згадує про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки у кіно, а також особисте життя.

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Максим Неліпа закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-приладобудівник. Під час навчання став капітаном команди КВК "Ковбої політеху", завдяки чому й розпочав кар'єру в розважальній індустрії.

Телевізійна кар’єра

У 2000-х роках Максим прославився як телеведучий. Вів рейтингові програми "Програй мільйон" (ICTV), "Хто там?" (УТ-1, 1+1) та "Народна зірка" (канал "Україна"). Також брав участь у шоу "Танці з зірками", де виступав у парі з Оленою Шоптенко. Був ведучим "Чорноморських ігор" (2002).

Неліпа і Олена Шоптенко на шоу "Танці з зірками" Фото: Nelipa Max | Facebook

Останніми роками співпрацював з "Дизель Студіо", зокрема у скетчкомі "На трьох" та концертному шоу "Дизель Шоу". У вільний від роботи час любить рибалити та проводити час на свіжому повітрі.

Фільмографія Максима Неліпи

Максим знімався і в повнометражних фільмах, і в телесеріалах, зокрема:

"Здивуй мене" (2008), де зіграв роль Максима, тренера та коханця Інги;

"Як козаки…" (2009), де виконав роль конферансьє в корчмі;

"Небесні родичі" (2011), де виступив у ролі ведучого;

"Байки Мітяя" (2012), де також став ведучим чемпіонату з рибальства;

"Одного разу під Полтавою" (2014–2023) — виконав роль Богдана.

Став воїном

У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, телеведучий долучився спочатку до ТрО, а згодом вступив до лав ЗСУ. Він служив у званні старшого лейтенанта, нещодавно призначений командиром роти.

В одному з інтерв’ю Максима запитали, що спонукало його пов’язати своє життя з війною. Він пояснив, що це "безальтернативна відповідь" на ту ситуацію, у якій опинилася вся Україна, а також його близькі — родичі, друзі, син і донька.

Максим Неліпа приєднався до ЗСУ Фото: Nelipa Max | Facebook

Для виконання бойових завдань колишньому ведучому пригадалися інженерні навички, здобуті під час навчання у виші: він казав, що розуміється на програмуванні, вміє працювати з паяльником, а ще зі шкільних часів вміє добре стріляти.

У січні 2025 року Неліпа отримав поранення на фронті, після чого переніс кілька операцій у Дніпрі. Після реабілітації воїн повернувся до служби.

Смерть Максима Неліпи

12 травня Максим загинув під час бойового завдання. Про його смерть повідомила дружина Тамара. У нього залишилось двоє дітей — син Артем та донька Марія.

Родина Максима Неліпи Фото: Nelipa Max | Facebook

"Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще мало інформації. У зв’язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати, йде слідство обставин", — написала його дружина.

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