"Влаштовував фаєршоу для росіян": брат загиблого Максима Неліпи розповів про його службу (відео)

12 травня відомий український актор та телеведучий Максим Неліпа загинув на російсько-українській війні. Максим служив спочатку у ТрО, а потім у ЗСУ. Був частиною Сил безпілотних систем.

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Про це повідомив брат Максима Андрій Неліпа.

"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат — відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВК "Ковбої Політеха", учасник проєктів "Хто там", "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці з зірками" та ін. Максим Неліпа, який із початком повномасштабного вторгнення рф вступив до лав Збройних сил України", — написав Андрій Неліпа.

За його словами, Максим спочатку служив у територіальній обороні, потім в Збройних силах України у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем — влаштовував з допомогою БпЛА "запальні фаєршоу" для російських окупантів.

"Від роботи його "творчого колективу" у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти Кобзона і КВН Маслякова. Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, його побратими продовжують виконання бойових завдань", — додав брат Максима Неліпи.

Додамо, що допомогти родині Максима Неліпи пережити горе можна за посиланням.

Нагадаємо, що подробиць щодо обставин загибелі Максима Неліпи наразі не повідомляють. Його дружина Тамара Неліпа лише зазначила, що триває слідство обставин його смерті.

Максим Неліпа: чим запам'ятався українцям

Максим Неліпа співає пісню "Поміж посвітом куль і диханням гармат"

Максим Неліпа був добре відомим шоуменом та ведучим українських шоу та телепроєктів. З 2004 по 2006 роки він вів шоу "Програй мільйон" на каналі ICTV, потім був ведучим "Погоди".

З 2004 по 2011 роки був ведучим популярної квартирної лотереї "Хто там?" на телевізійних каналах УТ-1 та 1+1. Згодом вів проєкт "Народна зірка" на телеканалі "Україна". Також Максим Неліпа був зіркою КВК, а з 2017 року — актором команди гумористичного проєкту "Дизель Шоу".

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Максим Неліпа вже у перші тижні долучився до лав ЗСУ. У січні 2024 року, як повідомило видання "Апостроф", Максим Неліпа був командиром розвідувального взводу в структурі командування Сухопутних військ та виконував завдання у складі свого підрозділу на Бахмутському напрямку.

Згодом з'явилася інформація у соцмережах, що Максим Неліпа отримав тяжке поранення на фронті, однак наступного дня після повідомлення актор спростував цей факт, зазначивши, що дійсно перебуває у лікарні, однак через те, що захворів.

Нагадаємо, 12 травня у соцмережах повідомили, що за місяць до 28-річчя загинув комік та "азовець" Дмитро Скрипник.

Також 30 квітня у Комітеті з питань свободи слова Верховної Ради України повідомили, що на війні загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур.