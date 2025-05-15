"Устраивал фаершоу для россиян": брат погибшего Максима Нелипы рассказал о его службе (видео)

12 мая известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа погиб на российско-украинской войне. Максим служил сначала в ТрО, а затем в ВСУ. Был частью Сил беспилотных систем.

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Об этом сообщил брат Максима Андрей Нелипа.

"Да, это правда. На российско-украинской войне погиб брат — известный украинский киноактер и телеведущий, капитан команды КВН "Ковбои Политеха", участник проектов "Кто там", "Народная звезда", "Дизель Шоу", "Танцы со звездами" и др. Максим Нелипа, который с началом полномасштабного вторжения рф вступил в ряды Вооруженных сил Украины", — написал Андрей Нелипа.

По его словам, Максим сначала служил в территориальной обороне, затем в Вооруженных силах Украины в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. В последнее время он "выступал" в Силах беспилотных систем — устраивал с помощью БпЛА "зажигательные фаершоу" для российских оккупантов.

"От работы его "творческого коллектива" в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов рашисты весело шагают на концерты Кобзона и КВН Маслякова. Макс в звании старшего лейтенанта недавно был назначен командиром роты, его побратимы продолжают выполнение боевых задач", — добавил брат Максима Нелипы.

Добавим, что помочь семье Максима Нелипы пережить горе можно по ссылке.

Напомним, что подробностей об обстоятельствах гибели Максима Нелипы пока не сообщают. Его жена Тамара Нелипа лишь отметила, что продолжается следствие обстоятельств его смерти.

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Максим Нелипа был хорошо известным шоуменом и ведущим украинских шоу и телепроектов. С 2004 по 2006 годы он вел шоу "Проиграй миллион" на канале ICTV, затем был ведущим "Погоды".

С 2004 по 2011 годы был ведущим популярной квартирной лотереи "Кто там?" на телевизионных каналах УТ-1 и 1+1. Впоследствии вел проект "Народная звезда" на телеканале "Украина". Также Максим Нелипа был звездой КВН, а с 2017 года — актером команды юмористического проекта "Дизель Шоу".

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Максим Нелипа уже в первые недели вступил в ряды ВСУ. В январе 2024 года, как сообщило издание "Апостроф", Максим Нелипа был командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск и выполнял задачи в составе своего подразделения на Бахмутском направлении.

Впоследствии появилась информация в соцсетях, что Максим Нелипа получил тяжелое ранение на фронте, однако на следующий день после сообщения актер опроверг этот факт, отметив, что действительно находится в больнице, однако из-за того, что заболел.

Напомним, 12 мая в соцсетях сообщили, что за месяц до 28-летия погиб комик и "азовец" Дмитрий Скрипник.

Также 30 апреля в Комитете по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины сообщили, что на войне погиб известный спортивный журналист Владимир Коцур.