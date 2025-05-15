Загинув Максим Неліпа: реакція українських знаменитостей на смерть телеведучого

12 травня на фронті загинув український актор і телеведучий Максим Неліпа. Його життя обірвалося у 48 років під час виконання бойового завдання, і новина про смерть шоумена вразила не тільки його шанувальників, а й, насамперед, рідних, друзів і колег.

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Інформація про те, що Максим Неліпа на щиті, стала ударом для відомих людей, які добре знали і поважали його.

"У бою загинув наш колега Макс Неліпа… мої співчуття рідним і друзям. Серце навпіл знову і знову. Загинув у бою… вічна слава і пам'ять Герою!", — написала теле- і радіоведуча Слава Фролова.

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Українська режисерка Ірина Цілик зізналася, що не була особисто знайома з Максимом, але чула про нього і тепер сумує про його смерть.

"Мені здається, я його насамперед пам'ятала як зірку КВК (колись у позаминулому житті я їх дивилася, так). Капітан команди, юний упевнений у собі красунчик. А тепер 48-річний Максим Неліпа загинув як командир розвідувального взводу. Конкурс капітанів, кажете? Щирі співчуття його родині, друзям і колегам. Честь і світла пам'ять загиблому герою", — йдеться в її публікації в Facebook.

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Художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов вшанував пам'ять загиблого колеги:

"Макс Неліпа… так не повинно бути… він дарував багато посмішок людям, а коли це було потрібно — став на захист країни. Дякую, що був з нами".

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Телеведучий Костянтин Грубич не приховує, як був шокований тим, що загинув Максим Неліпа.

"…Макс в іншому строю, а невидимою оку вишиванкою точно було прошито його велике серце. Макса вбили kazzspu на своїй загарбницькій війні. Він захищав нас із самого початку повномасштабки. Ми не були близько знайомі. Але колись мені пропонували вести телевікторину, від якої начебто "втомився" Неліпа. Я тоді відмовився, бо не бачив себе таким шоуменом на потоці (це велика праця й окремий дар) у чужому для мене форматі. Але своїм героїчним життям і смертю "шоумен" довів "журналісту", що формати можуть змінюватися. Постійними є стійкість і сміливість. Спочивай з Богом, герой! Сумно…", — написав він.

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Ким був Максим Неліпа?

Максим Неліпа, якому 16 жовтня виповнилося б 49 років, народився і виріс у Києві. Під час навчання в Київському політехнічному інституті, де опановував професію інженера-приладобудівника, він проявив себе в КВК і очолив команду "Ковбої політеху", учасника трьох сезонів Вищої ліги КВК. Там до нього на багато років приклеїлося прізвисько Капітан.

У 2000-их роках Максим прийшов на телебачення, де, завдяки своїй харизмі, дотепності та почуттю гумору швидко став популярним ведучим. Він працював у таких програмах як "Програй мільйон" (ICTV), "Хто там?" (УТ-1, 1+1), "Підйом" (Новий канал) і "Народна зірка" (канал "Україна").

Неліпа був учасником шоу "Танці з зірками", а в останні роки перед війною став актором "Дизель Студіо" і активно працював у "Дизель Шоу".

Максим Неліпа був зіркою "Дизель Шоу"

У перші дні повномасштабного вторгнення він вступив до лав ТрО, а потім — до ЗСУ. Датою початку своєї служби він називав 3 березня 2022 року.

В одному з інтерв'ю його запитали, що змусило його пов'язати своє життя з війною.

"Це була, якщо дозволите, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна, мої родичі, друзі, мої діти — син і дочка. Ось коли можна з упевненістю сказати, що попрощався на невизначений термін із творчими турботами шоумена. А щодо інженерних навичок, набутих в аудиторіях альма-матер, тут усе навпаки. Вчасно згадав, що розуміюся на програмуванні, вмію користуватися паяльником, та ще в шкільні роки непогано стріляв по мішенях у тирі", — відповів він.

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Неліпа не будував далекосяжних планів після війни, але зізнавався, що хоче спокійно займатися мирними справами.

У січні 2025 року він зазнав важкого поранення, але після кількох операцій, лікування та реабілітації повернувся на фронт, де командував розвідувальним взводом у званні старшого лейтенанта.

Про смерть Максима Неліпи стало відомо через два дні після його загибелі, 14 травня. Шокуючу новину підтвердила його дружина. Пізніше брат Максима Неліпи Андрій також написав про смерть героя.

Раніше Фокус писав, що за місяць до 28-річчя на фронті загинув комік і "азовець" Дмитро Скрипник.