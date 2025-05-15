Погиб Максим Нелипа: реакция украинских знаменитостей на смерть телеведущего

12 мая на фронте погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась в 48 лет во время выполнения боевого задания, и новость о смерти шоумена потрясла не только его поклонников, но и, в первую очередь, родных, друзей и коллег.

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Информация о том, что Максим Нелипа на щите, стала ударом для известных людей, которые хорошо знали и уважали его.

"В бою погиб наш коллега Макс Нелипа… мои соболезнования родным и друзьям. Сердце пополам снова и снова. Погиб в бою… вечная слава и память Герою!", – написала теле- и радиоведущая Слава Фролова.

Фото: Скриншот

Украинский режиссер Ирина Цилык призналась, что не была лично знакома с Максимом, но была наслышана о нем и теперь скорбит о его смерти.

"Мне кажется, я его прежде всего помнила как звезду КВНов (когда-то в позапрошлой жизни я их смотрела, да). Капитан команды, юный уверенный в себе красавчик. А теперь 48-летний Максим Нелипа погиб как командир разведывательного взвода. Конкурс капитанов, говорите? Искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Честь и светлая память погибшему герою", – говорится в ее публикации в Facebook.

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Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов почтил память погибшего коллеги:

"Макс Нелипа… так не должно быть… он даровал много улыбок людям, а когда это было нужно – встал на защиту страны. Спасибо, что был с нами. Почивай с миром".

Фото: Скриншот

Телеведущий Константин Грубич не скрывает, как был шокирован тем, что погиб Максим Нелипа.

"… Макс в другом строю, а невидимой глазу вышиванкой точно было прошито его большое сердце. Макса убили kazzspu на своей захватнической войне. Он защищал нас с самого начала полномасштабки. Мы не были близко знакомы. Но когда-то мне предлагали вести телевикторину, от которой вроде бы "устал" Нелипа. Я тогда отказался, потому что не видел себя таким шоуменом на потоке (это большой труд и отдельный дар) в чужом для меня формате. Но своей героической жизнью и смертью "шоумен" доказал "журналисту", что форматы могут меняться. Постоянными являются стойкость и смелость. Почивай с Богом, герой! Грустно…", – написал он.

Фото: Скриншот

Кем был Максим Нелипа?

Максим Нелипа, которому 16 октября исполнилось бы 49 лет, родился и вырос в Киеве. Во время учебы в Киевском политехническом институте, где постигал профессию инженера-приборостроителя, он проявил себя в КВН и возглавил команду "Ковбои политеха", участника трех сезонов Высшей лиги КВН. Там к нему на многие годы приклеилось прозвище Капитан.

В 2000-ых годах Максим пришел на телевидение, где, благодаря своей харизме, остроумию и чувству юмора быстро стал популярным ведущим. Он работал в таких программах как "Проиграй миллион" (ICTV), "Кто там?" (УТ-1, 1+1), "Подъем" (Новый канал) и "Народная звезда" (канал "Украина").

Нелипа был участником шоу "Танцы со звездами", а в последние годы перед войной стал актером "Дизель Студио" и активно работал в "Дизель Шоу".

Максим Нелипа был звездой "Дизель Шоу"

В первые дни полномасштабного вторжения он встурил в ряды ТрО, а затем – в ВСУ. Датой начала своей службы он называл 3 марта 2022 года.

В одном из интервью его спросили, что заставило его связать свою жизнь с войной.

"Это был, если разрешите, безальтернативный ответ на ситуацию, в которой оказалась вся Украина, мои родственники, друзья, мои дети – сын и дочь. Вот когда можно с уверенностью сказать, что простился на неопределенный срок с творческими заботами шоумена. А насчет инженерных навыков, приобретенных в аудиториях альма-матер, здесь все наоборот. Вовремя вспомнил, что разбираюсь в программировании, умею пользоваться паяльником, да еще в школьные годы неплохо стрелял по мишеням в тире", – ответил он.

Художник и музыкант Юрий Журавель назвал Максима Нелипу "Человеком-улыбкой"

Нелипа не строил далекоидущих планов после войны, но признавался, что хочет спокойно заниматься мирными делами.

В январе 2025 года он перенес тяжелое ранение, но после нескольких операций, лечения и реабилитации вернулся на фронт, где командовал разведывательным взводом в звании старшего лейтенанта.

О смерти Максима Нелипы стало известно через два дня после его гибели, 14 мая. Шокирующую новость подвердила его супруга. Позже брат Максима Нелипы Андрей также написал о смерти героя.

Ранее Фокус писал, что за месяц до 28-летия на фронте погиб комик и "азовец" Дмитрий Скрипник.