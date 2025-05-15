Путь Максима Нелипы: что нужно знать о телеведущем, который отдал жизнь за Украину

12 мая на войне погиб известный украинский актер и ведущий Максим Нелипа. Издание Фокус вспоминает о начале карьеры символа украинского телевидения, съемках в кино, а также личной жизни.

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Новость о смерти шоумена стала для многих шоком.

Максим Нелипа окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-приборостроитель. Во время учебы стал капитаном команды КВН "Ковбои политеха", благодаря чему и начал карьеру в развлекательной индустрии.

Телевизионная карьера

В 2000-х годах Максим прославился как телеведущий. Вел рейтинговые программы "Проиграй миллион" (ICTV), "Кто там?" (УТ-1, 1+1) и "Народная звезда" (канал "Украина"). Также участвовал в шоу "Танцы со звездами", где выступал в паре с Еленой Шоптенко. Был ведущим "Черноморских игр" (2002).

Нелипа и Алена Шоптенко на шоу "Танцы со звездами" Фото: Nelipa Max | Facebook

В последние годы сотрудничал с "Дизель Студио", в частности в скетчкоме "На троих" и концертном шоу "Дизель Шоу". В свободное от работы время любит рыбачить и проводить время на свежем воздухе.

Фильмография Максима Нелипы

Максим снимался и в полнометражных фильмах, и в телесериалах, в частности:

"Удиви меня" (2008), где сыграл роль Максима, тренера и любовника Инги;

"Как казаки..." (2009), где исполнил роль конферансье в корчме;

"Небесные родственники" (2011), где выступил в роли ведущего;

"Байки Митяя" (2012), где также стал ведущим чемпионата по рыболовству;

"Однажды под Полтавой" (2014-2023) — исполнил роль Богдана.

Стал воином

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, телеведущий присоединился сначала к ТрО, а затем вступил в ряды ВСУ. Он служил в звании старшего лейтенанта, недавно назначен командиром роты.

В одном из интервью Максима спросили, что побудило его связать свою жизнь с войной. Он объяснил, что это "безальтернативный ответ" на ту ситуацию, в которой оказалась вся Украина, а также его близкие — родственники, друзья, сын и дочь.

Максим Нелипа присоединился к ВСУ Фото: Nelipa Max | Facebook

Для выполнения боевых задач бывшему ведущему вспомнились инженерные навыки, полученные во время учебы в вузе: он говорил, что разбирается в программировании, умеет работать с паяльником, а еще со школьных времен хорошо стреляет.

В январе 2025 года Нелипа получил ранение на фронте, после чего перенес несколько операций в Днепре. После реабилитации воин вернулся к службе.

Смерть Максима Нелипы

12 мая Максим погиб во время боевого задания. О его смерти сообщила жена Тамара. У него осталось двое детей — сын Артем и дочь Мария.

Семья Максима Нелипы Фото: Nelipa Max | Facebook

"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было произойти. Пока что еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", — написала его жена.

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