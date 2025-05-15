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Стиль жизни Российско-украинская война

Путь Максима Нелипы: что нужно знать о телеведущем, который отдал жизнь за Украину

Максим Нелипа смерть на войне, что известно о телеведущем, биография, творчество, где снимался, чем был известен
Фото: Nelipa Max | Facebook | Максим Нелипа

12 мая на войне погиб известный украинский актер и ведущий Максим Нелипа. Издание Фокус вспоминает о начале карьеры символа украинского телевидения, съемках в кино, а также личной жизни.

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Новость о смерти шоумена стала для многих шоком.

Максим Нелипа окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-приборостроитель. Во время учебы стал капитаном команды КВН "Ковбои политеха", благодаря чему и начал карьеру в развлекательной индустрии.

Телевизионная карьера

В 2000-х годах Максим прославился как телеведущий. Вел рейтинговые программы "Проиграй миллион" (ICTV), "Кто там?" (УТ-1, 1+1) и "Народная звезда" (канал "Украина"). Также участвовал в шоу "Танцы со звездами", где выступал в паре с Еленой Шоптенко. Был ведущим "Черноморских игр" (2002).

Максим Нелипа смерть на войне, что известно о телеведущем, биография, творчество, где снимался, чем был известен Fullscreen
Нелипа и Алена Шоптенко на шоу "Танцы со звездами"
Фото: Nelipa Max | Facebook

В последние годы сотрудничал с "Дизель Студио", в частности в скетчкоме "На троих" и концертном шоу "Дизель Шоу". В свободное от работы время любит рыбачить и проводить время на свежем воздухе.

Фильмография Максима Нелипы

Максим снимался и в полнометражных фильмах, и в телесериалах, в частности:

  • "Удиви меня" (2008), где сыграл роль Максима, тренера и любовника Инги;
  • "Как казаки..." (2009), где исполнил роль конферансье в корчме;
  • "Небесные родственники" (2011), где выступил в роли ведущего;
  • "Байки Митяя" (2012), где также стал ведущим чемпионата по рыболовству;
  • "Однажды под Полтавой" (2014-2023) — исполнил роль Богдана.

Стал воином

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, телеведущий присоединился сначала к ТрО, а затем вступил в ряды ВСУ. Он служил в звании старшего лейтенанта, недавно назначен командиром роты.

В одном из интервью Максима спросили, что побудило его связать свою жизнь с войной. Он объяснил, что это "безальтернативный ответ" на ту ситуацию, в которой оказалась вся Украина, а также его близкие — родственники, друзья, сын и дочь.

Максим Нелипа смерть на войне, что известно о телеведущем, биография, творчество, где снимался, чем был известен Fullscreen
Максим Нелипа присоединился к ВСУ
Фото: Nelipa Max | Facebook

Для выполнения боевых задач бывшему ведущему вспомнились инженерные навыки, полученные во время учебы в вузе: он говорил, что разбирается в программировании, умеет работать с паяльником, а еще со школьных времен хорошо стреляет.

В январе 2025 года Нелипа получил ранение на фронте, после чего перенес несколько операций в Днепре. После реабилитации воин вернулся к службе.

Смерть Максима Нелипы

12 мая Максим погиб во время боевого задания. О его смерти сообщила жена Тамара. У него осталось двое детей — сын Артем и дочь Мария.

Максим Нелипа смерть на войне, что известно о телеведущем, биография, творчество, где снимался, чем был известен Fullscreen
Семья Максима Нелипы
Фото: Nelipa Max | Facebook

"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было произойти. Пока что еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", — написала его жена.

Ранее Фокус собрал реакции знаменитостей на гибель Максима.