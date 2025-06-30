Ада Роговцева двумя словами довела заслуженную артистку РФ до истерики: что произошло

Российская актриса Оксана Сташенко публично раскритиковала народную артистку Украины Аду Роговцеву за патриотическое приветствие "Слава Украине!" на съемках сериала "Дворняжка Ляля" в 2014 году. Инцидент произошел на съемочной площадке.

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Услышанное возмутило Оксану Сташенко, которая назвала лозунг "националистическим". В интервью "Аргументам и фактам" она рассказала об эпизоде, который "вывел ее из равновесия".

"Спускаясь по лестнице павильона, я услышала, как актриса поприветствовала группу словами "Слава Украине!", на что вся украинская команда ответила: "Героям Слава!", — вспоминает российская актриса.

Российская актриса Оксана Сташенко Фото: Аргументы и факты

Сташенко назвала это нарушением негласных правил студии — воздерживаться от политических высказываний. Она уже тогда считала Роговцеву человеком с четкой национальной позицией. "Я сообщила об инциденте украинскому продюсеру, однако никакой реакции не последовало — Роговцеву не отстранили от съемок и не наказали", — жалуется Оксана.

Другие ее коллеги, в частности заслуженный артист РФ Борис Галкин, также критиковали позицию Роговцевой, обвиняя ту в русофобии.

Инцидент никоим образом не повлиял на карьеру Роговцевой. Актриса продолжила активную профессиональную деятельность, публично поддерживала единство Украины, а с началом полномасштабного вторжения России стала активным волонтером.

Народная артистка Украины Ада Роговцева Фото: Facebook

Кстати, сериал "Дворняжка Ляля" был создан студией Front Cinema и впервые показан на телеканале "Украина" в 2014 году. Проект рассказывал историю 17-летней цыганки Ляли Рубиновой, которая попадает в сложные жизненные обстоятельства.

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