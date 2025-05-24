"Был смешным и остроумным": на фронте погиб украинский актер Назар Малик

На Покровском направлении в Донецкой области погиб офицер ВСУ, уроженец Крыма, актер Назар Малик.

Related video

Об этом 24 мая, сообщили на странице театрализованного проекта "Ночь в университете" в соцсети Facebook.

"Сотник Панас Бульба, подопытный пациент на лекции о холере, Гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, префект конгрегации Могило-Мазепинской академии, брат Назарий из Белого братства, шутцер... Это лишь небольшой перечень ролей, в которых с первых экскурсий "Ночь в университете" с 2016 года вы могли знать и видеть нашего актера Назара Малика. К сожалению, других ролей не произойдет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военный ВСУ Назар Малик погиб во время боя на Покровском направлении 22 мая 2025 года. Он вступил в ряды Сил обороны в прошлом году.

"Назара сложно было не заметить. Он был смешным и остроумным, и хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный амбассадор Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки, а с 2024 года — офицер Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Украинский защитник был родом из города Ялта в оккупированном Крыму.

Напомним, что 12 мая стало известно, что на фронте погиб известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа. Он сначала служил в ТрО, а затем в ВСУ. Был частью Сил беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что за месяц до 28-летия на фронте погиб комик и "азовец" Дмитрий Скрипник.