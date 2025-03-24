Один удар HIMARS: росЗМІ повідомили про загибель відразу трьох пропагандистів

Група російських пропагандистів знімала репортаж про бойові дії під Куп'янськом чи Кремінною. Представники Кремля могли потрапити під удар HIMARS, запевняють росЗМІ.

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На фронті в Україні загинули російські пропагандисти, які знімали репортажі для росЗМІ "Известия" і "Звезда". "Известия" підтвердили смерть репортера Олександра Федорчака. "Звезда" втратила відразу двох — оператора та водія. Фокус зібрав інформацію російських медіа про події на російсько-українському фронті.

"Известия" повідомили про долю пропагандиста Федорчака о 18:46: вказано, що він загинув. РосЗМІ опублікувало фото репортера, який позує з котом. Чоловік вдягнутий у військову форму, але на ньому не видно жилету з надписом "Преса".

Втрати РФ - "Известия" про пропагандиста Федорчака Фото: Скриншот

У серії наступних повідомлень росЗМІ розповіло про деякі деталі інциденту. Вказано, що Федорчаку — 28 років, він народився в Криму, спершу працював у друкованому медіа, потім перейшов на телебачення. Не повідомляється про точне місце та обставини загибелі росіянина. Натомість пояснюється, що останні репортажі російського пропагандиста зняті під Куп'янськом у Харківській області України.

О 21:10 з'явилась заява росЗМІ "Звезда". У Telegram-каналі телеканалу написали, що разом з Федорчаком загинули ще двоє працівників — оператор Андрій Панов та водій знімальної групи Олександр Сіркелі. Наголошується, що на російсько-українській війні вони виконували "професійний обов'язок". Також вказано, що інцидент стався начебто внаслідок прильоту ракет РСЗВ HIMARS.

Втрати РФ - "Зівезда" про пропагандистів Панова та Сіркелі Фото: Скриншот

Втрати РФ — коментарі російської влади та росЗМІ

Загибель трьох російських пропагандистів, а також ще трьох осіб, підтвердив так званий "глава ЛНР" Леонід Пасічник, написало ТАСС. З його слів, подія сталась неподалік від містечка Кремінна Луганської області. Також медіа повідомило, що речниця МЗС РФ Марія Захарова звернулась до ОБСЄ та ЮНЕСКО. Росіянка закликала міжнародні організації якось відреагувати на долю представників росЗМІ, які долучились до війни.

Агентство ТАСС повідомило про поранення кореспондента Михайла Скуратова. Росіянин запевнив, що отримав поранення гомілки: йому надають допомогу, загрози життю немає. Також уточнюється, що цей громадянин постраждав в Курській області.

Втрати РФ - ТАСС про пропагандиста Михайла Скуратова Фото: Скриншот

Зазначимо, 4 січня росЗМІ повідомили про загибель російського пропагандиста Олександра Мартем'янова. Пропагандист також працював на "Известия". Подія сталась на трасі Горлівка-Донецьк, пояснив його колега Максим Романенко, якому вдалось врятуватись. Як з'ясували, по машині вдарив FPV-дрон.

Аналогічний інцидент стався під Горлівкою влітку 2024 року. Так званий "мер" окупованого міста Іван Приходько заявив, що від поранень помер пропагандист НТВ Олексій Івлієв.

Нагадуємо, 24 березня видання The Insider розповіло про сутичку між пропагандистом Володимиром Соловйовим та кадирівцями полку "Ахмат".