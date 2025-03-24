У РФ "кадирівці" змусили вибачатися пропагандиста Соловйова, за те, що їх похвалив: подробиці

Соловйов ніколи раніше не критикував "Ахмат" і його керівництво. Втім, його висловлювання завершилися для нього публічним приниженням та необхідністю приносити багаторазові вибачення.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов змушений був вибачатися перед "кадирівцями" за те, що їх похвалив, причому двічі. Про це повідомляє видання The Insider.

Все почалося з того, що 19 березня Соловйов облаяв в своєму ефірі російського військкора Романа Альохіна, який уклав контракт з підрозділом "Ахмат", прослужив там 23 дні, зрозумів, що "зробив помилку" і звільнився, отримавши нагороди, зокрема, за операцію "Поток" з трубою в Суджі. Військкор заявив, що в тилу з нього "більше користі".

Соловйов обурився таким короткостроковим контрактом: "Це армія чи банда? Ось "Ахмат" — армія".

Ці слова представники чеченського підрозділу сприйняли як наїзд на них, мабуть, почувши лише слова "Ахмат" та "банда" та зв'язавши їх одне з одним.

Командир "Ахмата" Апті Алаудінов відреагував відеозверненням із критикою пропагандиста та став на захист Альохіна.

Вже наступного дня Соловйов запросив Алаудінова в ефір, де продемонстрував явне каяття, але цього виявилося недостатньо. Пізніше міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв опублікував окреме відео з поясненнями та вибаченнями Соловйова, де телеведучий називає всіх чеченців "друзями та братами".

Соловйов ніколи раніше не критикував "Ахмат" і його керівництво. Втім, його висловлювання завершилися для нього публічним приниженням та необхідністю приносити багаторазові вибачення.

Нагадаємо, що "кадирівці" доклали руку до провалу спецоперації "Труба" в Суджі на Курщині. Все через їхнього оператора БпЛА з позивним "Мойсей", який звернувся по допомогу до губернатора Курської області. П