Під Донецьком загинув російський пропагандист: що відомо (фото)

Росіян запевнили, що ЗСУ нібито спеціально атакували цивільну машину на великій відстані від фронту. Ще четверо ворожих військкорів поранені.

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Під Донецьком загинув російський військкор Олександр Мартем'янов, який працював позаштатним кореспондентом на видання "Известия". Про це 4 січня повідомили в "РИА Новости".

Російський журналіст Максим Романенко заявив з місця подій, що український FPV-дрон атакував машину з військкорами на трасі Донецьк — Горлівка. Відзявши наслідки обстрілів у Горлівці, вони повертались до міста, коли по авто вдарив дрон-камікадзе.

Відомо про одного загиблого — Мартем'янова, журналіст "РИА Новости" Михайло Кевхієв та ще троє працівників ворожих ЗМІ. Сам Романенко отримав контузію та садна на обличчі. Він запевнив, що ЗСУ нібито навмисно атакували цивільну машину далеко від лінії зіткнення.

Фото Олександра Мартем'янова Фото: Baza

У виданні "Известия" підтвердили загибель кореспондента внаслідок удару дрона по машині на трасі Донецьк – Горлівка.

"Цивільний автомобіль, у якому був журналіст, атакував український дрон. Мартем'янов помер від отриманих поранень", — заявила редакція.

У російському "РБК" зауважили, що Мартем'янов вже потрапляв під обстріл на території України в жовтні 2023 року. Тоді він та ще двоє журналістів видання "Известия" постраждали в одному з районів Донецька.

На той час Мартем'янов працював оператором. Медики інформували, що він отримав наскрізні поранення обох стегон.

Нагадаємо, військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке заявив, що ЗС РФ можуть дійти до Дніпропетровської області за кілька тижнів. З його слів, бої тривають вже за 7 кілометрів від адміністративних кордонів регіону.

4 січня пресслужба 79 ОДШБр повідомила, що обмінний фонд поповнили 14 російських окупантів. Усіх їх вдалося захопити в полон лише двом десантникам.