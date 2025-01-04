Формують три плацдарми: ЗС РФ готуються захопити всю Донецьку область, — ексречник Генштабу

За словами Владислава Селезньова, росіяни планують повністю окупувати Донецьку область під час весняно-літньої наступальної кампанії 2025 року.

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Російські окупаційні війська формують зручні для себе умови, щоб захопити всю адміністративну територію Донецької області. Про це в етері Radio NV заявив колишній прессекретар Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Ворог діє в рамках свого стратегічного задуму, і, як на мене, він — очевидний. Ворог буде намагатись на Лиманському напрямку сформувати один з наступальних плацдармів, з якого в перспективі під час весняно-літньої наступальній кампанії буде рушити у бік Слов’янсько-Краматорської міської агломерації", — сказав Селезньов.

Він пояснив, що таких плацдармів буде щонайменше три:

перший – Лиманський напрямок;

другий – від Часового Яру;

третій – за районом Покровська та Торецька, тобто з південного сходу.

Селезньов зазначив, що зараз окупаційні війська РФ формують зручні для себе умови, аби реалізувати свій задум.

"Атака на Слов’янсько-Краматорську міську агломерацію в перспективі має реалізувати повністю той самий задум путінської Росії. Але чи вдасться їм це зробити, чи ні, — на це впливає фактор ресурсів — як наявні можливості у російських окупантів, так і відповідні можливості для спротиву в українських Сил оборони", — наголосив Селезньов.

Нагадаємо, 19 листопада Владислав Селезньов заявив. що армія РФ вперше використала стратегічні бомбардувальники Ту-160.

3 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували ще чотири населених пункти на Донбасі.