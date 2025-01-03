ЗС РФ окупували ще чотири населених пункти на Донбасі: що відомо

Росіяни окупували села Даченське, Новий Труд, Вовкове та Новоєлизаветівку Покровського району Донецької області, повідомляють аналітики каналу DeepState. Також агресор просунувся у низці інших населених пунктів.

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Російська окупаційна армія увійшла до села Новоєлизаветівка, Даченське, Новий Труд та Вовкове у Покровському районі. Про це повідомляють у спільноті DeepState.

Також, як зазначається, ворожі війська просунулися у Зеленому, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного та Сонцівки.

Ситуація на Покровському напрямку: інформація від ЗСУ

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Загалом протягом четверга 2 січня на фронті було зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Боєць із позивним "Мучной" зазначає, що в районі Вовкове в напрямку до Котлине на Покровському напрямку ворог має тактичні успіхи.

За його словами, якщо росіяни увійдуть у Котлине, то разом із Удачним та шахтою №3 це може виявитися дуже міцним плацдармом для наступу на Покровськ із заходу.

Після того, як росіяни зайняли Воздвиженку, вони стрімко почали рухатися на північ, аби перерізати трасу з Костянтинівки на Покровськ, нагадав військовий. Він наголосив, що на цю ділянку терміново потрібні бойові бригади, аби зупинити ворога.

"Так само, противник намагається обійти Лисівку із заходу, закріпитися у н.п Зелене та вийти до Чунишиного. Згодом це буде Новопавлівка та заходи через залізку до Гнатівки та Ріг", — написав "Мучной".

Український офіцер з позивним "Алекс" повідомив, що ситуація на Покровському напрямку складається не на користь ЗСУ, адже "живої сили" у росіян вистачає. Проблеми у ЗС РФ зараз лише з технікою й окупанти вже не можуть нею "розкидатися" як раніше.

Водночас він наголосив, що лише одна бригада Сил оборони на Покровському напрямку щодня знищує 2-3 піхотних взводи противника та за місяць бере близько взводу полонених.

Нагадаємо, на в'їзді в місто Покровськ зруйнували стелу. Про це повідомив поет і військовослужбовець Павло Вишебаба.

Також Фокус писав, що ЗС РФ здобули тактичні успіхи під Кураховим і тепер перенесуть свою увагу на новий стратегічний пункт. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов попередив про потенційно "досить небезпечний сценарій" для ЗСУ.