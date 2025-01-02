"Акцент боїв буде зміщено": який стратегічний пункт цікавить РФ під Кураховим, — експерт

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов попередив про потенційно "досить небезпечний сценарій" для ЗСУ. Також він розповів, як "на землі" виглядають 8 кілометрів, які відділяють ворожі війська від Дніпропетровської області.

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ЗС РФ здобули тактичні успіхи під Кураховим і тепер перенесуть свою увагу на новий стратегічний пункт. Деталями про ситуацію на напрямку в ефірі "Еспресо" 2 січня поділився військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Про ситуацію на Покровському і Курахівському напрямках — з 0:34

З його слів, попередньо, ворог просунувся у промисловій зоні Курахового. Йдеться не лише про територію ТЕС, але й трубного заводу.

"На жаль, є тактичні успіхи окупантів. Наразі основний акцент боїв на Курахівському напрямку буде зміщено до населеного пункту Дачне. Це стратегічний населений пункт як для Сил оборони України, так і відповідно окупантів", — зазначив експерт.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він пояснив, що Дачне фактично прикриває трасу Курахове-Запоріжжя — "основну логістичну складову" ЗСУ.

"Тому і всі наміри окупантів, відповідно, закцентовані чи то на безпосередньому встановленні [контролю], чи то вогневому контролі над цією локацією", — додав Снєгирьов.

Він спрогнозував, що після активної фази боїв на Курахівському напрямку підрозділи ЗС РФ перекинуть на Покровський напрямок. Це — "не випадково", адже після захоплення населеного пункту Шевченко, який є одним з флангів напрямку, ворог намагатиметься просуватись безпосередньо до Покровська.

"Від Шевченка до Покровська там до двох кілометрів. Якщо говорити в цілому по ситуації на Покровському напрямку, то відповідно після захоплення не тільки Шевченка, але й Українки окупанти мають на меті флангове охоплення позицій Сил оборони України, зосереджених в Покровській агломерації. Це, відповідно, і Мирноград, і Покровськ, і далі оперативні тили", — повідомив експерт.

Він зауважив, що нині є інформація про просування російських окупантів в районах населених пунктів Солоне та Воздвиженка.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"А це вже досить небезпечний сценарій для Сил оборони України. Але як і на Курахівському, так і на Покровському напрямку основні бої будуть розгортатися за локації. Це на Покровському напрямку — траса Покровськ-Павлоград", — підкреслив Снєгирьов.

Водночас він розкритикував ЗМІ за панічні настрої через те, що до адміністративних кордонів Дніпропетровської області залишилося 8 кілометрів.

"Ці 8 кілометрів ще треба подолати, бо Покровськ — це велике промислове місто з розвиненою промисловою інфраструктурою і так званою промкою. Крім того, там йдеться про підготовку як безпосередньо міста, так і про інженерно-фортифікаційні споруди навколо міста, до самого міста приблизно до двох кілометрів", — пояснив експерт.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у перший день нового 2025 року. Російські окупанти мали успіхи на двох напрямках.

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